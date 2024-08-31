توقف ميناء الحريقة يشل صادرات النفط

توقف ميناء الحريقة عن العمل بسبب توقف ضخ النفط.

أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تؤجج الانقسام السياسي

الحكومة الليبية تفرض “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل

إغلاق حقول النفط يخفض الإنتاج الليبي بنسبة 63%

تداعيات الإغلاق: خسائر تقدر بـ 120 مليون دولار في ثلاثة أيام

في ليبيا، البلد الذي يعج بالتوترات والانقسامات منذ سنوات، تتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية بوتيرة متسارعة تهدد استقراره ومستقبله. إن ليبيا ليست مجرد بلد يمتلئ بالأزمات، بل هي بلد يعتمد على موارد النفط كمصدر أساسي للدخل، والآن يبدو أن هذا المورد الأساسي في خطر شديد.

النفط في قلب الأزمة

في ميناء الحريقة النفطي، في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط أحد الموانئ الحيوية لتصدير النفط، توقف النشاط تماما. مشهد خال من الحياة؛ لا صوت للمعدات، ولا ضجيج للسفن. المهندسان العاملان في ميناء الحريقة النفطي يصفان الوضع بكلمات بسيطة لكنها تحمل في طياتها معانٍ عميقة: “الخزانات شبه فارغة. آخر شحنة غادرت الميناء أمس”. خلف هذه الكلمات يختبئ واقع مرير؛ النفط الذي يشكل شريان الحياة للاقتصاد الليبي متوقف عن التدفق.

خلافات بسبب مصرف ليبيا المركزي



تتصاعد حدة التوترات بين الفصائل المختلفة في ليبيا، ولكن هذه المرة ليست التوترات على أرض المعركة فقط، بل هي معركة من نوع آخر، معركة على الاقتصاد وعلى مصدر الثروة الرئيسي للبلاد: النفط.

الخلاف الرئيسي الآن يتمحور حول مصرف ليبيا المركزي، الجهة المسؤولة عن إدارة الإيرادات النفطية. الحكومة الليبية في المنطقة الشرقية ترفض القرار الأخير بتغيير محافظ المصرف المركزي الذي أصدره المجلس الرئاسي في طرابلس، معتبرة أنه يأتي من جهة “غير مختصة”. وبسبب هذا الخلاف، اتخذت الحكومة الليبية إجراءات صارمة، من بينها إغلاق حقول النفط ووقف التصدير.

الأضرار الاقتصادية تتفاقم

الأضرار التي خلفتها هذه الأزمة تتجاوز الجوانب السياسية لتصل إلى مستويات اقتصادية خطيرة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، والتي تتولى إدارة قطاع النفط في البلاد، أعلنت عن خسائر فادحة تقدر بـ 63% من الإنتاج النفطي الكلي للبلاد. وفي بيان آخر، أوضحت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب “تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة”، مشددة على أن “الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط”.

خسائر فادحة تتكبدها ليبيا جراء هذه الأزمة. فقد بلغت خسائر إغلاق النفط والغاز أكثر من 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط. هذه الخسائر ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي واقع يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الليبيين وعلى مستقبلهم. ومع استمرار الإقفالات، تتزايد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل في البنية التحتية للقطاع النفطي، مما يبدد الجهود المبذولة لتحقيق أي خطة لزيادة الإنتاج.

“القوة القاهرة” والإعلان عن وقف التصدير

الأزمة بلغت ذروتها عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل. هذا الإعلان لم يكن مجرد خطوة تقنية أو إدارية، بل هو تعبير عن حجم الأزمة وعن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد. بوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية، تكون ليبيا قد دخلت في نفق مظلم آخر من الأزمات.

تعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط التي تمثل نحو 90% من إيراداتها. لذا فإن أي تعطيل في هذا القطاع الحيوي يعني كارثة اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني أصلاً من نقص الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.

تداعيات سياسية ومخاطر مستقبلية

التداعيات السياسية لهذه الأزمة لا تقل خطورة عن التداعيات الاقتصادية. فالأزمة الحالية ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي تعبير عن انقسام أعمق وأخطر في البلاد. انقسام بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، بين من يملك السلطة ومن يسعى للاستحواذ عليها.

إن المستقبل يبدو غامضًا بالنسبة لليبيا. فمع تصاعد حدة الصراع بين الحكومتين، هناك مخاطر حقيقية من أن تتحول الأزمة إلى حرب شاملة تتجاوز مجرد الصراع السياسي إلى مواجهة عسكرية على الأرض. وإذا ما حدث ذلك، فإن الكارثة ستكون أكبر من مجرد خسارة مالية أو اقتصادية، بل ستكون خسارة للأرواح ولمستقبل البلاد.

في النهاية، لا يمكن قراءة المشهد الليبي إلا من خلال فهم السياقات العميقة التي أدت إلى هذه الأزمات. ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، تقف الآن على مفترق طرق حاسم. إما أن تجد طريقًا للخروج من هذه الأزمات من خلال الحوار والتفاهم بين الأطراف المتصارعة، أو أن تواجه مستقبلاً مظلمًا تسوده الفوضى والدمار. وفي كلتا الحالتين، يبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر، في بلد لا يزال يبحث عن السلام والاستقرار.