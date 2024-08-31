الهند تزيل القيود عن المصافي المنتجة للإيثانول من قصب السكر

أعلنت السُلطات في الهند عن رفع القيود المفروضة على مصانع السكر والمصافي التي تنتج الإيثانول باستخدام عصير قصب السكر.

قرار السُلطات في الهند أثار توقعات بأن يؤدي هذا الرفع إلى نقص في الإمدادات العالمية، بالنظر إلى أن الهند تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت فيه أسعار السكر إلى مستويات قياسية مؤخرًا، بعد اندلاع حرائق واسعة النطاق في البرازيل، التي تعد أكبر منتج للسكر عالميًا، بحسب رويترز.

وفي وقتٍ سابق… قامت الهند بشراء كميات كبيرة من الألماس وبمبلغ قياسي وصل إلى حدود 215 مليون دولار أمريكي.

وزارة التجارة والصناعة الهندية، أكدت أن البلاد زادت وارداتها من الألماس الروسي إلى أربعة أضعاف، بزيادة قدرها 9% مقارنة بصيف العام الماضي.

وفي سياقٍ منفصل.. تعتزم الهند خفض الحد الأدنى لسعر شحنات تصدير الأرز البسمتي إلى 850 دولاراً للطن من 1200 دولار.

ووفقًا لما جاء في وكالة بلومبيرغ.. تسعى الهند من خلال هذه الخطوة لجعل أرز بسمتي جذاباً في السوق العالمية، وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت الهند فرضها المزيد من القيود على شحنات الأرز؛ وذلك بُغية ضمان الأمن الغذائي، حسب ما أعلنته.

حيثُ فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز بأثر فوري، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية، ومن المقرر أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.