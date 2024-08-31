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المنفي يُحيل الكبير للتقاعد

المنفي يُحيل الكبير للتقاعد لبلوغه السن القانونية

31 أغسطس، 2024 11:26 ص
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المنفي
المنفي

أخبار ليبيا 24

أقدمَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي على إحالة الصديق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد.

وأوضحَ المنفي، رئيس المجلس الرائسي أن إقالة الكبير من منصبه وإحالته للتقاعد جاء بناءً على وصول الكبير إلى سن التقاعد القانونية اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

المنفي-الكبير
المنفي-الكبير

وكان الكبير قد كشفَ خلال مقابلةٍ أجرها مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن اضطراره لمغادرة ليبيا حفاظًا على سلامته الشخصية، موضحًا أن الظروف الأمنية تدهورت إلى حد لا يُطاق بسبب التهديدات المستمرة من قبل الميليشيات المسلحة، مما أجبره وعددًا من كبار موظفي المصرف على الهروب من ليبيا لتجنب التعرض للاعتداء أو القتل.

"فايننشال تايمز": الصديق الكبير يفر من ليبيا بسبب تهديدات الميلشيات، مما يؤدي لتعطيل البنك المركزي وإنتاج النفط، وتصاعد التوترات السياسية.
“فايننشال تايمز”: الصديق الكبير يفر من ليبيا بسبب تهديدات الميلشيات، مما يؤدي لتعطيل البنك المركزي وإنتاج النفط، وتصاعد التوترات السياسية.

الكبير قال أيضًا في تصريحاتهِ للصحيفة البريطانية إن ترهيب هذه الميليشيات لم تقتصر على تهديد المسؤولين فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسة الترهيب ضد الموظفين وعائلاتهم.

وفيما يتعلقُ بتطوراتِ علاقته مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قال الكبير إن محاولات الدبيبة لإقالته من منصبه تعتبر غير قانونية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات تتعارض مع الاتفاقات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة، والتي تشترط توافقًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن أي تعيين جديد لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

الكبير
الكبير

بدورها أكدَتْ الخارجية الأمريكية – مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة، على أن السُلطات الليبية مطالبة بضمان مصداقية مصرف ليبيا المركزي وحلّ الأزمة دون الإضرار بسمعته الدولية.

كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تتخذ الأطراف الليبية المعنية إجراءات تضمن الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وضمان استمراره في التعامل مع النظام المالي العالمي بدون مشكلات.

الخارجية-الأمريكية-المركزي
31 أغسطس، 2024 11:26 ص
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