المنفي يُحيل الكبير للتقاعد

أقدمَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي على إحالة الصديق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد.

وأوضحَ المنفي، رئيس المجلس الرائسي أن إقالة الكبير من منصبه وإحالته للتقاعد جاء بناءً على وصول الكبير إلى سن التقاعد القانونية اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

وكان الكبير قد كشفَ خلال مقابلةٍ أجرها مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن اضطراره لمغادرة ليبيا حفاظًا على سلامته الشخصية، موضحًا أن الظروف الأمنية تدهورت إلى حد لا يُطاق بسبب التهديدات المستمرة من قبل الميليشيات المسلحة، مما أجبره وعددًا من كبار موظفي المصرف على الهروب من ليبيا لتجنب التعرض للاعتداء أو القتل.

الكبير قال أيضًا في تصريحاتهِ للصحيفة البريطانية إن ترهيب هذه الميليشيات لم تقتصر على تهديد المسؤولين فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسة الترهيب ضد الموظفين وعائلاتهم.

وفيما يتعلقُ بتطوراتِ علاقته مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قال الكبير إن محاولات الدبيبة لإقالته من منصبه تعتبر غير قانونية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات تتعارض مع الاتفاقات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة، والتي تشترط توافقًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن أي تعيين جديد لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

بدورها أكدَتْ الخارجية الأمريكية – مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة، على أن السُلطات الليبية مطالبة بضمان مصداقية مصرف ليبيا المركزي وحلّ الأزمة دون الإضرار بسمعته الدولية.

كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تتخذ الأطراف الليبية المعنية إجراءات تضمن الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وضمان استمراره في التعامل مع النظام المالي العالمي بدون مشكلات.