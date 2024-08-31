الدينار يتراجع أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية

سجلتْ قيمة الدينار تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الدولار 7.12 دينار، بينما وصل سعر اليورو إلى 7.75 دينار، كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 8.75 دينار

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت حوالات تركيا سعر 7.11 دينار، وحوالات دبي 7.10 دينار.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.20 دينار، في حين وصل سعر الدينار التونسي إلى 2.15 دينار.

أما أسعار الذهب، فقد بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 419 دينار للجرام.

ويُعزى هذا التراجع في قيمة الدينار إلى الخلافات المستمرة حول القيادة في مصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في السوق المالية وأثر بشكل مباشر على أسعار الصرف.

وقبل أيام…. أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.