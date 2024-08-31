الخارجية الأمريكية: نعيد تقييم علاقتنا مع المركزي ونهدد بوقفها

أكدَتْ الخارجية الأمريكية – مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة، على أن السُلطات الليبية مطالبة بضمان مصداقية مصرف ليبيا المركزي وحلّ الأزمة دون الإضرار بسمعته الدولية.

كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تتخذ الأطراف الليبية المعنية إجراءات تضمن الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وضمان استمراره في التعامل مع النظام المالي العالمي بدون مشكلات.

واعتبرتْ الخارجية الأمريكية أن القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات الليبية أدت إلى تزايد حالة عدم اليقين، مما دفع البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وفي بعض الحالات أوقفت تلك البنوك تعاملاتها المالية حتى يتم تحديد القيادة الشرعية للبنك بوضوح.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من أن استمرار التوترات مع البنوك الدولية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي ويؤثر بشكل كبير على رفاهية الأسر الليبية.

وطالبت الخارجية الأمريكية الأطراف الليبية بالعمل سريعًا مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي يضمن استعادة القيادة المؤهلة ذات المصداقية لمصرف ليبيا المركزي.

كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حل الأزمة سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن أصول مصرف ليبيا المركزي، مما يمكّن البنك من أداء مهامه لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.