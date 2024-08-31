الأرصاد: أمطار غزيرة على المناطق الحدودية لأقصى الجنوب

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تستمر حالة سقوط الأمطار الجيدة إلى الغزيرة على المناطق الحدودية لأقصى الجنوب، وبعض مناطق الشمال قد تصحبها خلايا رعدية، بحسب الأرصاد.

من المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت قد تصحبها خلايا رعدية، أما حركة الرياح فستكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين (30–35)مْ.

من المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على بعض مناطق «الخليج –الجبل الأخضر حتي أمساعد» مع احتمال تكوّن ضباب أخر الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، و الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين(29-34)مْ.

من المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر خاصة على مناطق الحدود مع النيجر يتخللها سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة رعدية مما قد تسبب في جريان الأودية، و تشمل جنوب القطرون وبعض المناطق الوسط، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37–39)مْ.

توقعت الأرصاد أن تشهد السماء سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على المناطق الحدودية «جبال تيبستي – جبل العوينات – السارة – تازربو وماجاورها» مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على تازربو – الكفرة وجنوبها، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37–40)مْ، بحسب الأرصاد