ارتفاع الأسهم والذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية : المؤشر ستوكس 600 يرتفع إلى مستوى قياسي جديد.

البنك المركزي الأوروبي : توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة.

مؤشر نيكاي الياباني : ارتفاع بنسبة 0.74% بفضل أداء قطاع التكنولوجيا.

أسعار الذهب : قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع توقعات خفض الفائدة الأميركية.

سوق النفط : ارتفاع طفيف في الأسعار وسط مخاوف من الإمدادات.

التضخم في منطقة اليورو : ينخفض إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.

معدل البطالة : ينخفض إلى 6.4% في منطقة اليورو.

اقتصاد فرنسا: ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع.

مع اقتراب نهاية أغسطس، اهتزت أسواق المال العالمية على وقع بيانات اقتصادية حاسمة، تحمل في طياتها مفاتيح لفهم اتجاهات الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة. كانت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي حول التضخم والبطالة والنمو في مختلف أنحاء العالم محط اهتمام كبير من المستثمرين، حيث دفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، محدثة موجة من التفاؤل الحذر في الأسواق.

المؤشر ستوكس 600 يرتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر

في أوروبا، شهد المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 525.65 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، متجاوزًا ذروته السابقة التي سجلها في يونيو. وعلى الرغم من الحذر السائد بين المستثمرين قبيل الإعلان عن بيانات التضخم في منطقة اليورو، فإن المؤشر الرئيسي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ أكثر من خمسة أشهر.

“أسواق المال تنتعش مع بيانات اقتصادية إيجابية في أوروبا وآسيا، توقعات بخفض الفائدة تدعم الأسهم والذهب، والنفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات.”

جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها قفزة بنسبة 1.4% في قطاع العقارات، الذي يُعتبر حساسًا لتغيرات أسعار الفائدة. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي المزمع عقده بعد أقل من أسبوعين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

لم تكن أوروبا وحدها التي شهدت انتعاشًا في أسواقها، فقد شهدت الأسواق الآسيوية أيضًا تحسنًا ملموسًا. في اليابان، قادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب في بورصة طوكيو، حيث ارتفع مؤشر “نيكاي” بنسبة 0.74% ليغلق عند 38647.75 نقطة. وعلى الرغم من أن المؤشر أنهى الأسبوع مستقراً، إلا أنه خسر أكثر من 1% خلال الشهر، مما يعكس تباين الأداء الاقتصادي في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر “داو جونز” مستوى إغلاق قياسي جديد يوم الخميس، على الرغم من الأداء المتباين لأسهم الشركات الكبرى مثل “إنفيديا” لصناعة الرقائق. ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، التي أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية بفضل إنفاق المستهلكين القوي، في تعزيز الثقة بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتجنب الركود المنتظر.

أسعار الذهب والنفط تسجل مكاسب جديدة رغم اضطرابات السوق

أما في أسواق السلع، فقد شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ارتفع سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2523.59 دولارًا، مما يعكس تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل وسط حالة من الغموض الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق النفط ارتفاعات طفيفة في الأسعار وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 80.17 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 76.09 دولارًا.

من ناحية أخرى، أفادت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو بأن معدل التضخم انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أغسطس، مسجلاً 2.2%. يعتبر هذا الانخفاض خطوة هامة نحو تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ويمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، فقد أظهرت البيانات انخفاضًا طفيفًا في منطقة اليورو ليصل إلى 6.4% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين. يُعد هذا التطور إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها أوروبا، مما يعكس مرونة سوق العمل واستجابته للإجراءات الاقتصادية المتخذة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط مقارنة بالربع الأول. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، إلا أن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات يعد بمثابة مؤشر إيجابي يدعم قدرة الاقتصاد الفرنسي على التعافي في الفترة المقبلة.

يظل الوضع الاقتصادي العالمي مليئًا بالتحديات والتقلبات، حيث تتراوح التوقعات بين التفاؤل الحذر والقلق المستمر. وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستستمر هذه الاتجاهات الإيجابية أم أن هناك مفاجآت غير متوقعة قد تغير مسار الأمور؟