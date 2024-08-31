أكثر من 30 مليون لتر من البنزين تصل إلى ميناء طرابلس

أعلنتْ إدارة ميناء طرابلس البحري عن وصولِ ناقلة الوقود «VS spirit»، المُحملة بأكثر من 30 مليون لتر من البنزين.

وبحسبِ ما أوضحتهُ شركة البريقة لتسويق النفط، فإن عمليات ضخ البنزين إلى جميع محطات الوقود ستنطلق اعتبارًا من أمس الجمعة، مؤكدة أن الازدحام أمام المحطات سيتلاشى خلال ساعات قليلة.

وفي وقتٍ سابق…. كشفَ أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 عن تفاصيل توزيعات الوقود المقررة لليوم، إذ ستوزع الشركة كميات من وقود البنزين 95 على عدة مستودعات، تشمل:

– مستودع طرابلس النفطي: 6.5 مليون لتر

– مستودع الزاوية النفطي: 3 مليون لتر

– مستودع مصراتة النفطي: 4.33 مليون لتر

– مستودع رأس المنقار بنغازي: 8 مليون لتر

– مستودع السرير: 440 ألف لتر لمنطقة الشرق الممتدة من رأس لانوف إلى أجدابيا

وفيما يتعلق بحركة النواقل النفطية، من المتوقع وصول عدة ناقلات إلى المدن الليبية خلال الأيام القادمة:

طرابلس: ستصل الناقلة أنوار النصر بحمولة 33 مليون لتر

الزاوية: ستصل ناقلة نفطية أخرى محملة بـ 33 مليون لتر من البنزين 95

مصراتة: ترقب وصول ناقلة نفطية بحمولة 33 مليون لتر من البنزين 95

كما أكد المسلاتي على استمرار ضخ الوقود من مستودع الزاوية عبر خط الـ 16 بوصة، مما يعزز رصيد مستودع طرابلس النفطي.

وأضاف أن لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية ستواصل متابعة ورقابة المحطات لضمان جودة التوزيع.

وأشار إلى تراجع الازدحام في محطات الوقود، مع توقع انفراج الأزمة وعودة المحطات للعمل الطبيعي خلال اليومين القادمين.