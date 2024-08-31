أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات الليبية وتباطؤ الطلب العالمي

أسواق النفط تترقب تأثير اضطرابات الإمدادات في ليبيا والعراق.

المخاوف بشأن الطلب الصيني تضغط على أسعار النفط العالمية.

توقعات بخسائر لشهر أغسطس في ظل ضعف توازنات العرض والطلب.

تحالف أوبك+ يستعد لزيادة تدريجية في الإنتاج بدءاً من أكتوبر.

بينما يترقب العالم حركة الأسواق النفطية، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف الجمعة، لتُضاف إلى قائمة من التقلبات التي تعيشها السوق العالمية في خضم توازن هش بين العرض والطلب. تراوحت الزيادة بين 0.2% و0.3% للعقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط، وهي زيادة صغيرة لكنها تعكس مخاوف أعمق متعلقة بإمدادات النفط من مناطق مضطربة مثل الشرق الأوسط، حيث تتعقد الصورة يوماً بعد يوم.

تأثرت الأسواق بشكل رئيسي بالمخاوف المتصاعدة من اضطرابات الإمدادات في ليبيا، حيث تسبب صراع سياسي داخلي في توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في البلاد، بما يعادل 700 ألف برميل يومياً، مع احتمال استمرار هذا التوقف لأسابيع، بحسب شركة “رابيدان إنرجي غروب” للاستشارات. وفي الوقت نفسه، تجاوزت العراق حصتها المتفق عليها مع “أوبك بلس”، مما يثير تساؤلات حول التوازن العالمي للإمدادات.

تقول بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في “فيليب نوفا”، إن “المخاوف المستمرة بشأن اضطراب الإمدادات الليبية تفاقمت بسبب خطط العراق لتعويض زيادة الإنتاج”، مضيفة أن “التوقعات الاقتصادية القاتمة للصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تزال تشكّل عقبة مستمرة أمام الطلب على النفط”. كلماتها تعكس واقعاً معقداً، حيث يتداخل القلق من نقص الإمدادات مع الهواجس من تراجع الطلب، لتصنع معاً خليطاً من الشكوك التي تلقي بظلالها على الأسواق.

في المقابل، تستمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التحالف المعروف باسم “أوبك بلس” بالمضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج تدريجياً. نقلت “رويترز” عن ستة مصادر داخل التحالف تأكيدها على أن التحالف سيمضي في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتباراً من أكتوبر، رغم التحديات الحالية. هذه الخطوة تأتي وسط توقعات بأن يعوض إنتاج زائد من بعض الدول الأعضاء تأثير تباطؤ الطلب، وأن تنقطع الإمدادات من ليبيا مؤقتاً.

وفي حين أن قرار زيادة الإنتاج يعكس رغبة أوبك+ في استعادة حصة السوق المفقودة، فإنه يواجه تحديات ضخمة، لا سيما مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوقعات السلبية من الصين. تقول المصادر إن الخطة لا تزال قائمة “إذ إن خروج كميات من إنتاج النفط الليبي ستقلل المعروض في السوق، فضلاً عن أثر خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأمريكي”.

وفي سياق متصل، فإن التباطؤ الاقتصادي في الصين يلقي بظلاله على الأسواق العالمية. فالصين، التي تُعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، لا تزال تعاني من تراجع النمو، مما يضع ضغطاً إضافياً على الطلب العالمي على النفط. ومع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، يجد تحالف أوبك+ نفسه أمام مفترق طرق بين الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتحقيق الإيرادات والحفاظ على توازن الأسواق.

أسعار النفط ترتفع قليلاً وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الليبية والعراقية، لكن توقعات ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، تحد من المكاسب.

ماذا يحمل المستقبل لأسواق النفط؟

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التذبذب بين المكاسب والخسائر، حيث تتصارع قوى العرض والطلب. فمن ناحية، هناك مخاوف من تراجع الإنتاج الليبي واحتمالات خفض الإنتاج العراقي. ومن ناحية أخرى، تقف التوقعات الاقتصادية الضعيفة للصين كعائق أمام تعافي الطلب. وتعكس التوقعات متوسطة الأجل من “بنك إيه إن زد” هذه المخاوف، حيث يشير المحللون إلى أن “توازنات العرض والطلب على النفط لعام 2025 تبدو ضعيفة”، مما يعني أن أوبك قد تضطر إلى تأجيل التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية.

في الختام، تبقى الصورة غير واضحة إلى حد كبير. فالاضطرابات السياسية والجيوسياسية، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية، تخلق خليطاً معقداً من العوامل التي قد تؤثر في مسار أسعار النفط في الأشهر المقبلة. ستظل أسواق النفط تحت رقابة مشددة من قبل المحللين والمستثمرين، في انتظار أي مؤشر يمكن أن يقدم دليلاً على الاتجاه المستقبلي لهذه السلعة الحيوية.