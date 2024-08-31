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أسعار النفط تتذبذب على وقع وقف الإمدادات اليبية

أسعرا النفط تتكبد الخسائر

31 أغسطس، 2024 10:54 ص
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النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية
النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

أخبار ليبيا 24

شهدت أسعار النفط تغيرات كبيرة خلال آخر جلسة تداولات، إذ يعتبرها كبار المشترين من أبرز التقلبات منذ عدة أشهر، متأثرةً بالغموض الاقتصادي العالمي، وتأثر السوق بتعطل الإمدادات من ليبيا، وظهور اختلالات بين العرض والطلب مع اقتراب نهاية العام، بحسب بلومبيرغ.

وفي ختام تعاملات شهر أغسطس، تراوح سعر عقود خام برنت في نطاق بلغ متوسطه اليومي 2.29 دولار، وهو النطاق الأوسع منذ بداية العام.

النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية
النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

كما ارتفع مؤشر آخر لتقلبات الأسعار، وهو التقلب التاريخي على مدار 30 يوماً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.

وفي سياقِ توقف الإمدادات الليبية، تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

أسعار النفط
أسعار النفط

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

مؤسسة النفط وفي بيانٍ بالخصوص، أشارتْ إلى أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على تقليل الأضرار بقدر الإمكان، مع محاولة تخفيف آثارها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.

وفي بيانٍ سابق… كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط رالغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

وبحسبِ مؤسسة النفط، خسرت ليبيا خلال 3 أيام من الإغلاق أكثر من 1.504 مليون برميل من النفط الخام جراء التوقف، بحسب منشورها.

مؤسسة-النفط-
مؤسسة-النفط-
31 أغسطس، 2024 10:54 ص
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