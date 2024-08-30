هدنة قصيرة لمنع شلل الأطفال بقطاع غزة

أخبار ليبيا 24

بعد أن تم الإعلان عن رصد حالة شلل أطفال في غزة الأمر الذي لم يحدث منذ عقود طويلة جداً، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ثلاثة هدنات وافق عليها الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، من أجل إعطاء الأطفال بقطاع غزة تطعيمات ضد شلل الأطفال.

مساعٍ لمنع انتشار شلل الأطفال

ووفقا لتصريحات ممثل الصحة العالمي بغزة ريك بيبركورن أوضح أن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد في كل من الضفة الغربية والقطاع.

وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وتابع أن حملة التطعيمات ستبدأ من وسط غزة ثم مؤقتة في القتال لمدة 3 أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة 3 أيام، يليها شمال غزة.

وفي تصريحات صحفية لـ مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مايك رايان قال فيها “من واقع تجربتنا، نعلم أنه ستكون هناك حاجة ليوم أو يومين إضافيين في كثير من الأحيان لتحقيق تغطية كافية”.

ومن المقرر أن تجرى جولة ثانية من التطعيمات بعد أربعة أسابيع من الجرعة الأولى للقاحات.

وأكد رايان إلى أن هناك “حاجة إلى تغطية بنسبة 90 بالمئة على الأقل خلال كل جولة من حملة التطعيم من أجل وقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره عالميا”.

هذا وقد طالبت الأمم المتحدة بهدنات إنسانية لسبعة أيام لتلقيح 640 ألف طفل في غزة تقل أعمارهم عن 10 أعوام.