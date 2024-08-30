مديرية أمن الهلال النفطي تفيد بوصول كميات كبيرة من الوقود لمحطات التوزيع

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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي عن توافر الوقود بكميات كبيرة من الوقود، مطمئنة كافة المواطنين عن توافره في كافة محطات الوقود على مستوى البلاد.

تشديد الإجراءات الأمنية بمحطات الوقود

ووجه مدير أمن الهلال النفطي المنسق الأمني لمستودع مرسى البريقة، اللواء إيهاب بوخريص الكزة، الدوريات الأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية على محطات الوقود، وتنظيم حركة دخول المواطنين للتزود بالبنزين، وفق بيان صادر عن المديرية.

وأكد الكزة أن مستودع مرسى البريقة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط “مستمر في ضخ الوقود حتى ساعات الليل المتأخرة”.

وبحسب بيان منصة حكومتنا أوضحت فيه أن ستصل أربع ناقلات وقود يومي الجمعة والسبت إلى موانئ طرابلس ومصراتة والزاوية، تحمل 132 مليون لتر بنزين.

وأفادت المنصة أن ناقلتين ستصلان الجمعة إلى طرابلس والزاوية ومصراتة تحمل كل منها 33 مليون لتر من البنزين.

وأضافت أن ناقلة رابعة ستصل طرابلس يوم السبت تحمل أيضًا 33 مليون لتر من البنزين، فيما أفرغت ناقلتان الخميس حمولتيهما في ميناء بنغازي.

وخيمت أزمة الوقود على كافة مناطق البلاد مضيفة أزمة جديدة ترهق كاهل الليبيين، مما تسببت في طوابير طويلة لا منتهية للسيارات الفارغة من البنزين أمام محطات التعبئة، وعلى أثر هذه الأزمة أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية قرار يقضي بإيقاف مدير شركة البريقة لتسويق النفط وإحالته للتحقيق.

وسرعان ما طمئنت شركة البريقة المواطنين بتوفير الوقود في أسرع وقت، مبررة سبب شح الوقود بتأخر وصول الناقلات النفطية إلى الموانئ الليبية.