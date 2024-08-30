فايننشال تايمز: الكبير يفر من ليبيا هربا من المليشيات

فايننشال تايمز : الكبير يفر من البلاد بسبب تهديدات من الميلشيات المسلحة.

توترات متصاعدة بين الكبير والدبيبة حول إدارة الاقتصاد الليبي.

حكومة الدبيبة تستولي على مقر البنك المركزي، مما يؤدي إلى توقف الخدمات المصرفية.

تعليق إنتاج النفط الليبي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

حاكم البنك المركزي الليبي يفر بسبب تهديدات ميلشيات مسلحة

في تقرير حصري نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشف الصديق الكبير، مصرف ليبيا المركزي، عن اضطراره للفرار من ليبيا حفاظًا على حياته. وفي حوار أجرته الصحيفة معه، صرح الكبير بأن الوضع أصبح لا يُطاق بسبب تهديدات الميلشيات المسلحة، التي أجبرته هو وعدد من كبار موظفي البنك على مغادرة البلاد خوفًا من تعرضهم للاعتداء أو القتل.

الكبير: تهديدات وترويع للموظفين والأسر

وأوضح الكبير في تصريحاته لـ”فايننشال تايمز” رصدتها وترجمتها “أخبار ليبيا 24“ أن الميلشيات المسلحة لم تكتفِ بتهديد حياة المسؤولين فحسب، بل تجاوز الأمر إلى ترهيب الموظفين وأسرهم. وقال: “الميلشيات تهدد وتروّع الموظفين وتحتجز في بعض الأحيان أبناءهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب للعمل”. وأكد الكبير أن محاولات عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية لإقالته غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، والتي تتطلب توافقًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة على أي تعيين جديد لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

تفسير “فايننشال تايمز” للأزمة: تعقيدات سياسية واقتصادية

من جانبها، تعلّق “فايننشال تايمز” على الوضع قائلة إن الأزمة الأخيرة في ليبيا تعكس تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يشهد تصاعدًا في التوتر بين الحكومة في طرابلس بقيادة الدبيبة، والحكومة الليبية في الشرق برئاسة أسامة حماد. ويبدو أن الخلاف حول إدارة البنك المركزي والاتهامات المتبادلة بين الكبير والدبيبة بإهدار الموارد المالية وتقديم صورة غير دقيقة عن الاقتصاد الليبي، قد زادت من تعميق هذه الأزمة.

“فايننشال تايمز”: الصديق الكبير يفر من ليبيا بسبب تهديدات الميلشيات، مما يؤدي لتعطيل البنك المركزي وإنتاج النفط، وتصاعد التوترات السياسية.

حكومة طرابلس تستولي على البنك المركزي وتعطل العمليات المصرفية

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الأزمة قد بلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما قامت لجنة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية بالاستيلاء على مقر البنك المركزي في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف معظم الخدمات المصرفية في البلاد. وتضيف الصحيفة: “عمليات التعطيل هذه تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي في ليبيا، خاصة وأن معظم الخدمات المصرفية قد توقفت بسبب الأزمة المستمرة”.

تعليق إنتاج النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي

بحسب “فايننشال تايمز”، فإن تداعيات الأزمة قد امتدت لتشمل قطاع النفط، حيث أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد عن تعليق إنتاج النفط، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية الهشة في البلاد. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 750,000 برميل يوميًا من إنتاج النفط الليبي كانت خارج الخدمة، مع وجود خطر وشيك يهدد 250,000 برميل أخرى. ويبدو أن الوضع مرشح للتفاقم، خاصة في ظل تحذيرات من أن عمليات الإغلاق قد تستمر لأشهر، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة التوترات بين الفصائل المتصارعة.

الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان للحوار

وسط هذه الأجواء المشحونة، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضرورة الحوار لحل الأزمة المتفاقمة. وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، تعترف فقط بالبنك المركزي في طرابلس كجهة شرعية لإدارة وتوزيع عائدات النفط، وتطالب الأطراف الليبية باحترام هذه القرارات والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي وتجنب الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

تحديات استبدال الكبير وتوقعات المستقبل

تيم إيتون، الباحث البارز في مركز تشاتام هاوس في لندن، أوضح لـ”فايننشال تايمز” أن الكبير، الذي استطاع على مر السنين أن يركز سلطات كبيرة في يده، يمثل الآن عقبة رئيسية أمام أي تغيير في إدارة البنك المركزي. وأشار إلى أن تعيين بديل قد يكون أمرًا معقدًا في ظل رغبة العديد من الأطراف في الوصول إلى عوائد النفط. وعلق قائلاً: “قد يكون الوضع أسوأ إذا تم تعيين شخص ضعيف يخضع للمصالح السياسية”.

نظرة مستقبلية: هل هناك أمل في الحل؟

وتختتم “فايننشال تايمز” تقريرها بالقول إن الأوضاع في ليبيا لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. ففي ظل الانقسامات الداخلية والتوترات المتصاعدة، يبدو أن الحل لن يكون قريبًا ما لم تتضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار ليبيا وإنقاذها من الفوضى المستمرة.