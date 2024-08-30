سقوط الأمطار على المناطق الجنوبية والشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

لا تزال فرص هطول الأمطار جيدة لليوم، خاصة على المناطق الحدودية بالجنوب وكذلك بعض مناطق بالشمال الغربي مساء اليوم، تصحبها خلايا رعدية، وفقا لنشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



حالة السماء تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت – سهل جفارة، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا خاصة على مناطق القره بوللى، جنوب زليتن ومصراتة، ترهونة، مسلاتة وبني وليد وما جاورها؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتكون حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء تكاثر للسحب من حين إلى آخر على مناطق متفرقة خاصة غدًا يتخللها سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية، وحركة الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

حالة السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الحدود مع النيجر يتخللها سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة رعدية؛ ما قد يتسبب في جريان الأودية، وتشمل مساء اليوم مناطق هون، الشويرف وجنوب القطرون.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على المناطق الحدودية جبال تيبستي، جبل العوينات، السارة وتازربو وما جاورها؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتشمل اليوم بعض مناطق الواحات. أما حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على تازربو والكفرة وجنوبها، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.