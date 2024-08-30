تراجع بسيط لسعر الدولار أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر الدولار بشكل بسيط جداً يقدر بقرش واحد، إذ وصل عند مستوى 7.10 دينار في السوق الموازية بعد أن أن كان في آخر تعاملات بسعر 7.11 دينار للدولار الواحد.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 7.74 دينار، بعد أن كان سعره 7.785 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 9.06 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، ووصل الدينار التونسي إلى 2.15 دينار.

سعر الذهب

وسجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 421 دينار، بعد أن كان سعره 420 دينار.

ولا تزال نشرة العملات الأجنبية بالسوق الرسمية متوقفة ولا تصدر عن المصرف المركزي، الذي يعيد ترتيب أوراقه بعد الأزمة الأخيرة.

المركزي يعلن عن موعد مرتبات أغسطس

وأعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي، أنها استعادت العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.

جاء ذلك بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.

وأكدت إدارة المصرف أن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.

كما أشار المركزي أنه سيتمكن من دفع مرتبات المواطنين ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بعد أن استعاد العمل لكافة المنظومات بالمصرف.