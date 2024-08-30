الناقلة دلتا ماريا تختتم موسم أغسطس في ميناء الحريقة

“استقبال الناقلة السابعة والأخيرة لشهر أغسطس في ميناء الحريقة”

“600 ألف برميل نفط في طريقها إلى إيطاليا”

“إنتاج يومي من حقلي مسلة والسرير يصل إلى 170 ألف برميل”

“الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وأولوية المحافظة على البيئة”

في خطوة تعكس أهمية ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط كأحد المحطات الرئيسية لتصدير النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، استقبل الميناء الناقلة “دلتا ماريا” التي اختتمت موسم أغسطس بتصدير 600 ألف برميل من النفط الخام إلى إيطاليا. هذه الناقلة، التي ترفع العلم اليوناني وتعود إلى إيطاليا، تعد السابعة والأخيرة التي ترسو في الميناء خلال شهر أغسطس، مما يشير إلى نشاط مكثف وحركة مستمرة للنقل والتصدير في هذا الموقع الاستراتيجي.

يشهد ميناء الحريقة النفطي حركة نشطة تعكس تطور القطاع النفطي في ليبيا، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. فقد استقبل الميناء الناقلة “دلتا ماريا”، وهي السفينة السابعة والأخيرة التي ترسو في الميناء خلال شهر أغسطس. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لشركة الخليج العربي للنفط لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في السنوات الأخيرة.

إن وصول الناقلة “دلتا ماريا” إلى ميناء الحريقة اليوم يمثل إنجازًا هامًا في مسار التصدير النفطي لليبيا، حيث تحمل هذه السفينة شحنة ضخمة تبلغ 600 ألف برميل من النفط الخام، وهي في طريقها إلى إيطاليا. ويشير هذا الحدث إلى استمرارية النشاط التصديري في ليبيا، والذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين العائدات المالية الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تُعَدُّ حقول النفط في ليبيا من أكثر المصادر الغنية والمهمة للطاقة في المنطقة، ومن أبرزها حقلا مسلة والسرير، اللذان يساهمان بشكل كبير في دعم الإنتاج اليومي لميناء الحريقة. فقد بلغ الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير 170 ألف برميل، يتم نقلها عبر أنبوب يمتد لمسافة 513 كيلومتر وبقطر 34 بوصة. ويعكس هذا المستوى من الإنتاج مدى الكفاءة التشغيلية والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النفط في ليبيا.

مع وصول الناقلة “دلتا ماريا”، يسجل ميناء الحريقة النفطي رقمًا قياسيًا جديدًا لعام 2024، حيث بلغ عدد النواقل التي رست في الميناء سبع نواقل. وهذا الرقم يعكس زيادة ملحوظة في حركة تصدير النفط من ليبيا، والتي تأتي في وقت حساس تواجه فيه البلاد العديد من التحديات الأمنية والسياسية. ورغم هذه التحديات، فإن استمرار النشاط في ميناء الحريقة يعكس رغبة ليبيا في الحفاظ على موقعها كمصدر رئيسي للنفط في السوق العالمية.

إجراءات احترازية لمكافحة جائحة كورونا وحماية البيئة

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ “أخبار ليبيا 24” أن عمليات الإنتاج والتصدير تجري وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لشركة الخليج العربي للنفط للحفاظ على صحة العاملين وضمان استمرارية العمليات بدون أي تعطل. كما أن الحفاظ على البيئة يعد من أولويات الشركة، حيث تسعى جاهدة لتطبيق معايير السلامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج والنقل.

الآفاق المستقبلية لميناء الحريقة وقطاع النفط الليبي

إن النجاحات التي يحققها ميناء الحريقة ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي انعكاس لتوجهات استراتيجية تعكس إصرار ليبيا على استعادة مكانتها في السوق النفطية العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الوتيرة التصاعدية في حركة تصدير النفط، خاصة في ظل التحسن النسبي للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

إن القدرة على استقبال عدد كبير من النواقل في فترة قصيرة، كما حدث في أغسطس 2024، يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي القطاع النفطي واستعادته للزخم الذي كان يتمتع به في السنوات السابقة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مزيدًا من الجهود والاستثمارات، خاصة في مجال البنية التحتية والصيانة، وكذلك في تطوير الحقول النفطية وتحسين تقنيات الإنتاج.

التحديات والفرص: طريق أمام قطاع النفط الليبي

رغم التقدم المحرز، فإن القطاع النفطي في ليبيا لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها التوترات الأمنية والسياسية المستمرة، والحاجة إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية النفطية التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة لتعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة والعالم تظل قائمة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز.

في هذا السياق، يعتبر ميناء الحريقة رمزًا للصمود والاستمرارية، حيث يجسد قدرة ليبيا على تجاوز التحديات والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. ومن المتوقع أن يشهد الميناء مزيدًا من النشاط والتطور في الأشهر والسنوات القادمة، مما يعزز دوره كمركز رئيسي لتصدير النفط الخام الليبي إلى الأسواق العالمية.