المحتوت يجتمع مع مستشارين صينيين للاستثمار في القطاع المحلي

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اجتمع نصر المحتوت الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، رفقة نائبه أبوبكر الطرابلسي، مع وفد الرابطة الوطنية الصينية للاستشارات الهندسية، وذلك لأخذ الاستشارة من الأخيرة حول الاستثمار في القطاع المحلي.

التخطيط الحضري ودور الإدارة المحلية

وحضر اللقاء كل من إبراهيم بن دخيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومحمد بن نجي مدير إدارة التخطيط الحضري والمشروعات، و أحمد النماوي مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وممثلين عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس، مع وفد الرابطة الوطنية الصينية للاستشارات الهندسية، برئاسة مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي .

وتم خلال اللقاء الذي استعرض ملخص حول دور وزارة الحكم المحلي في التخطيط الحضري وإسهامات إدارة الإصحاح البيئي والبرنامج الوطني للمشروعات المتوسطة والصغرى، حيث أبدت وزارة الحكم المحلي استعدادها التام للمساعدة في التخطيط والتعاون مع الرابطة الوطنية الصينية لتشجيع الاستثمار في القطاع المحلي، وذلك من خلال إشراك مكاتب وإدارات الوزارة في مناقشات وحوارات مع الجانب الصيني.

وتركزت المناقشات على أهمية استكشاف المشاريع الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وشبكات الطرق والجسور، والتقنية الصناعية، وتقديم مقترحات لتنفيذ المشاريع المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، مع التركيز على التخطيط العمراني وتنفيذ مشاريع المناطق الحرة والخاصة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات النوعية لتحقيق نجاحات ملموسة في كافة محاور التعاون والبناء مع الرابطة الوطنية الصينية للاستشارات الهندسية.