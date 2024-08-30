الدول العربية الأكثر استخداماً لتقنية الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”

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تصدرت ثلاثة دول عربية قائمة أكثر الدول حول العالم استخداماً لتقنية الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، إّ تعتبر هذه التقنية روبوت المحادثة أداة تستطيع الإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة طبيعية.

دول عربية تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي

وبحسب استطلاع ثقة المستهلكين حول العالم لعام 2023 الذي أجرته مجموعة “بوسطن” للاستشارات، كانت نسبة مستخدمي تطبيق “شات جي بي تي”، جاءت المغرب في الترتيب الثاني عالمياً والأولى عربياً كأثر دولة تستخدم هذه التقنية بنسبة تقدر بـ 38%، ووضعت المغرب عدد من الخطوات تضمن بها الاستثمار الجيد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، منها تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لشركات الذكاء الاصطناعي، و وضع تشريعات وقوانين لحماية البيانات وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تلتها على القائمة العربية الإمارات بنسبة 32%، إذ تعمل الإمارات على إدخال تقنيات الذكاء الاجتماعي في القطاعات الحكومية، عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.

في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة بالقائمة العربية بنسبة 31%، وتعمل المملكة على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي وضمن رؤية 2030، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة هواوي، البرنامج الوطني لتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى الاستفادة من رؤى البيانات في اتخاذ القرارات الحكومية. كذلك سخرت المملكة تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التصحر، عبر استراتيجيات معينة.