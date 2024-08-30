ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في جلسة اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

أسعار النفط العالمية

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 23 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 80.17 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة تسليم نوفمبر الأكثر تداولاً فازدادت 20 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 79.02 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 76.09 دولار.

وارتفع الخامان بمقدار أكثر دولار واحد، عند التسوية بسبب مخاوف من إمدادات الشرق الأوسط لاسيما مع إغلاق الحقول النفطية الليبية، وكسب برنت 1.5 في المائة، بينما ازداد الخام الأميركي 1.7 في المائة خلال الأسبوع حتى الآن.

وبحسب بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق (لدى فيليب نوفا)، “إن المخاوف المستمرة بشأن اضطراب الإمدادات الليبية تفاقمت بسبب خطط العراق لتعويض زيادة الإنتاج، وقد تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى تضرر الإمدادات العالمية من النفط“. وأشارت إلى ن التوقعات الاقتصادية القاتمة للصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تزال تشكّل عقبة مستمرة أمام الطلب على النفط”.

ومن المتوقع أن تصل خسائر الإنتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يومياً، وربما تستمر لأسابيع عدة، وفقاً لشركة (رابيدان إنرجي غروب) للاستشارات.

وبحسب التقارير فإن برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان لتكبد خسائر في أغسطس بنسبتَي 0.7 في المائة و2.3 في المائة على الترتيب، في ثاني انخفاض شهري على التوالي.