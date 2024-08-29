هطول أمطار غزيرة على مناطق الجنوب الشرقي والشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

أجواء ممطرة وغزيرة لهذا اليوم الخميس على مناطق الجنوب الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي مع خلايا رعدية، بحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء غائمة، مع هطول أمطار متفرقة بعد ظهر اليوم يتخللها خلايا رعدية على بعض المناطق الساحلية الممتدة من الزاوية إلى سرت ومناطق الجبل خاصة غريان، مزدة، نسمة، ترهونة، امسلاتة وبني وليد وما جاورها، وتكون جيدة على بعض مناطق الدواخل؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر، أما عن حركة الرياح فهي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق. و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



-حالة السماء تتكاثر بها السحب من حين إلى آخر وقد يتخللها هطول أمطار خفيفة. في حين حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



-حالة السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الحدود مع النيجر يتخللها هطول أمطار رعدية تصل مساء غد إلى مدينة القطرون وما جاورها في حين تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



حالة السماء هطول أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على جبال تيبستي، تازربو والحدود مع تشاد؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وعليه يرجى أخذ الحيطة والحذر. حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.