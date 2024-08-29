من هو «عبد الفتاح غفار» الذي عيّنهُ الرئاسي محافظًا لمصرف ليبيا المركزي؟

في آواخرِ أغسطس كلفَ المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار بتولي مهام محافظ المصرف المركزي مؤقتا إلى حين عودة الشكري وتسلم مهامه أو انتخاب محافظ جديد.

وفي أولِ مؤتمرٍ صحفي له أكدَ غفار مساعيه لدمج وتوحيد المركزي بشكلٍ فعلي وذلك عبر فتح المقاصة، مشيرًا إلى أنَ المركزي سيعمل كمؤسسة وليس كفرد أو أشخاص.

كما أوضحَ غفار أنَ مجلس الإدارة الجديد سيعمل على إدارة أموال ليبيا ضمن سياسية نقدية محكمة، مشيرًا إلى أن مهامه ستكون لفترة محددة حتى الوصول إلى توافق على اختيار محافظ جديد للمركزي… ولكن من هو عبد الفتاح غفار الذي كلفهُ الرئاسي بمنصب المحافظ؟

عبد الفتاح غفار… هو شخصية مصرفية ليبية بارزة، عيّنه المجلس الرئاسي مؤخرًا محافظًا لمصرف ليبيا المركزي مؤقتًا.

وُلد غفار في عام 1961 بمدينة تاجوراء، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنغازي في عام 1984، ومن ثمّ أكمل دراسته العليا وحصل على درجة الماجستير في المحاسبة في عام 1996.

بدأ غفار مسيرته المهنية في المجال المصرفي بتولي منصب رئيس مصرف الأمة في عام 2005، وفي عام 2008، تم دمج مصرف الأمة مع مصرف الجمهورية، ليتم تعيينه رئيسًا للمصرف الجديد، إذ استمر في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا.

في عام 2016، أسس غفار المصرف الإسلامي، وهو خطوة تعكس رؤيته الابتكارية في تقديم الخدمات المصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما شغل منصب رئيس محفظة ليبيا الاستثمارية طويلة المدى.