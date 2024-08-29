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مفوضية الانتخابات: ارتفاع ملحوظ في استلام النساء لبطاقة الناخب

مفوضية الانتخابات ومستجدات الانتخابات البلدية

29 أغسطس، 2024 7:31 م
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مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية
مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

حققتْ نسبة استلام النساء لبطاقاتهن الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية ارتفاعًا ملحوظًا، فبحسبِ مفوضية الانتخابات وصلت نسبة استلام النساء إلى 58% من إجمالي المسجلات في سجل الناخبين، ما يعادل 35.615 ناخبة، وفق مفوضية الانتخابات.

وأوضحتْ مفوضية الانتخابات أن هذا النجاح يعكس الجهود المتميزة التي بذلتها سفيرات التوعية الانتخابية في البلديات المستهدفة، إذ أطلقت السفيرات حملات توعوية متنوعة تحت إشراف وحدة دعم المرأة، تضمنت حملات طرق أبواب، اتصالات هاتفية، مداخلات عبر الراديو، تواصل اجتماعي، وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والصحية والإدارية.

وفي هذا السياق، تعرب وحدة دعم المرأة عن تقديرها العميق لجهود سفيرات التوعية، مثمنةً روح المبادرة والتفاني في أداء المسؤولية الوطنية رغم التحديات التي واجهنها، داعيةً كافة النساء إلى الاستجابة لدعوات السفيرات والإسراع في استلام بطاقاتهن الانتخابية قبل انتهاء الفترة المحددة، بحسب منشور مفوضية الانتخابات.

إلى ذلك… بلغ إجمالي بطاقات ناخب التي جرى تسليمها حتى الآن 116.807 بطاقة، أي نسبة استلام كُلية بلغت 55٪ من إجمالي الناخبين المسجلين.

وبحسبِ مفوضية الانتخابات، تجاوز عدد الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم حاجز الـ81 ناخبًا ووفقاً للإحصائيات، في المقابل، أظهرت النساء تقدماً في نسبة الاستلام، حيث بلغ عدد الناخبات اللاتي استلمن بطاقاتهن أكثر من 35 ألف ناخبة، وهو ما يعادل 58٪ من إجمالي المسجلات، وفقَ مانشرته المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك.

29 أغسطس، 2024 7:31 م
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