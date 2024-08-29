مدبولي يعلن عن خطط دعم اقتصادي وتعزيز الإنتاج البترولي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطة تدريجية لتطبيق الدعم النقدي بدءًا من العام المالي المقبل، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن هذه الخطوة.

وكشف مدبولي في تصريحاتٍ صحفية عن توقيع عقود تحوط للمنتجات البترولية كإجراء احترازي ضد تفاقم الأزمات الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك استهدافًا لزيادة إنتاج البترول والغاز في الفترة القادمة، مع تقديم حوافز للشركات الأجنبية لرفع معدلات الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وأوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على إدراج مجموعة جديدة من السلع الأساسية ضمن قائمة السلع الاستراتيجية لضمان تلبية احتياجات السوق.

وفيما سبق… قال مُصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري إن بلادهُ لا تنوي الدخول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي المقررّ إنتهاؤه في العام 2026.

مبدولي وفي تصريحاتٍ صحفية لقناة «CNBC عربية» توقع انخفاض معدلات التضخم إلى ما دون الـ10‎%‎ مع حلول نهاية العام المُقبل في حال استمرارية الدولة على نهج السياسات الإصلاحية الحالية.

كما أشار مدبولي إلى عزم الحكومة المصرية الدخول في برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلقُ بأسعار الوقود أكد مدبولي دعم بلاده للسولار حتى بعد تحرير أسعار البنزين وفقَ تصريحاته.

وفي سياقٍ منفصل… انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.