محافظ المركزي المكلف يدعو لفتح المقاصة بين شرق وغرب البلاد

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح عبد الغفار، إلى ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في شرق البلاد وغربها بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية.

جاء ذلك خلال لقاءِ محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح عبد الغفار مع مديري المصارف العامة والخاصة ومَن ينوب عنهم، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي في مقر إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس، إذ ناقش المجتمعون ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة في المصارف لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.

كما بحثَ المجتمعون آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها في كل أنحاء البلاد.

وفي ختام الاجتماع… شدّد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح عبد الغفار على العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية وتحسينها.

ولقاءٍ سابق… ناقشَ محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح عبد الغفار مع مدراء الإدارات والمكلفين بالمصرف؛ تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات وتوفير السيولة النقدية وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي، بحسبِ ما نشره المصرف عبر منصة فيسبوك.