مجلس الدولة يرحب ببيان مجلس الأمن ويؤكد رفضه للإجراءات الأحادية

رحب مجلس الدولة ببيان مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، معربًا عن دعمه لموقف المجلس في دعوته لرفض الإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف محافظ المصرف المركزي ولجنة إدارة جديدة للمصرف، والتي يُعتبرها المجلس مخالفة للقوانين وتهدد استقرار البلاد.

وأكد مجلس الدولة في بيانٍ بالخصوص على ترحيبه بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى حل الأزمة الحالية في المصرف المركزي. وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب لتحقيق توافق حول المناصب السيادية بما يتماشى مع نصوص الاتفاق السياسي.

كما أشاد المجلس ببيان مجلس الأمن الذي دعا إلى الالتزام بمخرجات لجنة 6+6 وأهمية المضي قدمًا في مسار الانتخابات وفقًا لهذه المخرجات.

بدوره أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تأييده لدعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني بهدف حل أزمة المصرف المركزي.

المنفي أكدَ في بيانٍ على أهمية استمرار الجهود المبذولة والبناء على ما تم التوافق عليه سابقًا من قبل لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن استشارة الشعب حول المواد الخلافية المتبقية تعتبر خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني شامل، مما يسهم في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، محذراً من أي تصرفات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، داعيًا إلى تجنب أي أعمال عسكرية قد تقوض استقرار البلاد وتروع الآمنين.