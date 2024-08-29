مؤسسة النفط: خسائر توقف الإنتاج تفوق الـ120 مليون دولار

كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

وبحسبِ مؤسسة النفط، خسرت ليبيا خلال 3 أيام من الإغلاق أكثر من 1.504 مليون برميل من النفط الخام جراء التوقف، بحسب منشورها.

ووفقًا لمؤسسة النفط، تقلص الإنتاج من مستوى 1.279 مليون برميل إلى 591 ألف برميل يوميًا.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، قد أعلنت حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.

وأهابت الحكومة الليبية الجهات والمؤسسات كافة بوضع هذا القرار حيز التنفيذ، معتبرةً أن هذه الاعتداءات هي محاولة اغتصاب صارخ وواضح للسلطة، لم تقتصر أضرارها على القيادات المصرفية فحسب، بل تجاوزت إلى عرقلة سير المعاملات المالية للدولة بأكملها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلق تهديدًا حقيقيًا بانهيار الاقتصاد الوطني.

كما شددت الحكومة على مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حماية المال العام والحفاظ على حقوق الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب الليبيين بوقف التغول على مصدر دخلهم الأساسي، مؤكدً أنّها لن تتهاون في هذا الأمر الذي وصفتهُ بالخطير، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات خارجية أو داخلية.