ليبيا وتونس والجزائر وبحث أوجه التعاون المشترك لتسهيل حركة النقل البري

أخبار ليبيا 24

استقبلت القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات – الرويبة بالعاصمة الجزائرية وفد من ليبيا وتونس، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل البري للأشخاص والبضائع، وتنظيم واعتماد خطوط نقل مشتركة.

التعاون الثلاثي لتسهيل حركة النقل البري

وبحسب بيان وزارة المواصلات لحكومة الوحدة منتهية الولاية، أوضحت فيه أن الاجتماعات التي عقدت في الجزائر تم مناقشة تسهيل حركة النقل البرية بين الدول الثلاثة، والتعاون لتنظيم المنافذ المشتركة وتسهيل مرور وانسياب الأشخاص والبضائع من خلالها.

وقالت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان إن الزيارة تأتي في إطار عقد اجتماع مخصص لتعزيز التعاون الثلاثي الجزائري التونسي الليبي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أغسطس 2024.

وأجرى الوفد جولة في مختلف أقسام وورشات القاعدة، حيث تعرف عن قرب على الإمكانات التي تحوزها القاعدة الرئيسية في مجال الصيانة، وتلقى شروحات حول عمل كل قسم ومختلف المراحل التي تمر بها عملية صيانة القاطرات.

وأشارت وزارة المواصلات، أن هذا اللقاء والتعاون بين الدول الثلاثة يأتي ضمن مخرجات القمة الثلاثية بين رؤساء الدول الثلاثة والتي عقدت في تونس في شهر أبريل من العام الجاري.

ومن ضمن توصيات القمة الثلاثية التي تعمل عليها اللجان المشتركة في البلدان الثلاثة، العمل على ملفات الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تخص الطاقة وإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر والتحديات المناخية.