صحة الحكومة الليبية تقدم الرعاية الصحية لأكثر من 1400 مهاجراً في تمنهنت

أخبار ليبيا 24

في إطار الاستجابة السريعة لاحتياجات المهاجرين المحررين، قامت وزارة الصحة بتشكيل 12 فريقًا طبيًا، يتألف كل فريق من طبيب و3 ممرضين، وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لجميع المتواجدين والذين بلغ عددهم 1000 رجل و270 امرأة، بالإضافة إلى 20 طفلًا.

تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين

وأوضحت وزارة الصحة بالحكومة الليبية أنه سيتم البدء في حملة التطعيمات لضمان سلامة الجميع، كما تم نقل حالتين من النساء إلى مركز سبها الطبي بعد الكشف عن احتياجهن لرعاية صحية إضافية، حيث تم إجراء جميع التحاليل اللازمة لجميع المهاجرين بالتنسيق مع المختبر المرجعي في سبها ومصرف الدم لضمان حصولهن على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة على مواصلة جهودها لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع الأفراد بالتعاون مع الجهات الطبية المختصة.

هذا وقد قدمت وزارة الصحة الدعم الصحي للمهاجرين وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الليبية وبتوجيهات القيادة العامة، الدعم الصحي شمل حوالي 1400 مهاجر كانوا محتجزين لفترة تجاوزت العامين داخل البلاد، وبفضل مجهودات القيادة العامة تم تأمين مكان إقامة مناسب لهم داخل قاعدة تمنهنت.

وعلى إثر التقييمات الطبية الأولية، تبين أن العديد من المهاجرين يعانون من أوضاع صحية حرجة بسبب ظروف الاحتجاز الطويلة، حيث تم تسجيل حالات جفاف حاد وسوء تغذية بالإضافة إلى أمراض جلدية مثل الجرب، تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع الفرق الطبية المتخصصة على تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأفراد.

وأكدت الوزارة على عزمها المضي قدمًا في دعم الجهود الوطنية والإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين وكافة المحتاجين داخل البلاد، وجددت التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل من هو بحاجة إليها تماشيًا مع القيم الإنسانية ومسؤوليتها تجاه الجميع.