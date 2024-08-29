رئيس الحكومة الليبية يصل نواكشوط في زيارة رسمية

أخبار ليبيا 24

في زيارة رسمية إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، استقبله خلالها بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

ووفقا لبيان الحكومة، رحب الرئيس الغزواني بنظيره رئيس الحكومة الليبية مثمناً زيارته ومحيياً من خلاله الشعب الليبي الشقيق وتقديره للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، متمنياً للشقيقة ليبيا السلام والاستقرار والازدهار مشيداً بأصالة الشعب الليبي وعراقة أصوله وأنسابه وانتمائه العميق إلى أرضه وأمته ودينه وحضارته وجذوره.

وأبدى الرئيس الموريتاني شكره لدعوة رئيس الحكومة الليبية له لزيارة بنغازي والالتقاء بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي والحكومة الليبية، للحوار والتشاور والمساهمة مع الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده وليبيا العضو المؤسس في اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي وحرص البلدين على توثيقها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما في مجالات الاقتصاد والاستثمار واللجان الوزارية المشتركة.

من جهته وجه رئيس الحكومة الليبية الشكر والعرفان إلى الرئيس الموريتاني لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلاً إليه شكر وامتنان الشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، ورئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، على ما يقوم به من جهود لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين على المستوى العربي والمغاربي والأفريقي.

وقدم رئيس الحكومة الليبية تهانيه الخالصة للرئيس الموريتاني لفوزه بثقة شعب موريتانيا في ولاية رئاسية ثانية بعد انتخابات حرة نزيهة، مؤكداً حرص الحكومة الليبية على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضعها موضع التنفيذ.