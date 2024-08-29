المنفي يرحب بدعوة الأمم المتحدة للحوار بشأن المركزي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تأييده لدعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني بهدف حل أزمة المصرف المركزي.

المنفي أكدَ في بيانٍ على أهمية استمرار الجهود المبذولة والبناء على ما تم التوافق عليه سابقًا من قبل لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن استشارة الشعب حول المواد الخلافية المتبقية تعتبر خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني شامل، مما يسهم في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، محذراً من أي تصرفات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، داعيًا إلى تجنب أي أعمال عسكرية قد تقوض استقرار البلاد وتروع الآمنين…

كما شدّد المجلس على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 وأهمية تحقيق المساءلة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

المجلس طالب أيضًا الأطراف الليبية بضرورة الإيفاء بالتزاماتهم بناءً على قوانين لجنة 6+6 والمشاركة الكاملة في الوصول إلى حلٍ للأزمة الليبية.

من جانبه رحب مجلس الدولة ببيان مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، معربًا عن دعمه لموقف المجلس في دعوته لرفض الإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف محافظ المصرف المركزي ولجنة إدارة جديدة للمصرف، والتي يُعتبرها المجلس مخالفة للقوانين وتهدد استقرار البلاد، بحسب بيانه.