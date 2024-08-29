المسلاتي: البدء في توزيع 22 مليون لتر من البنزين على المستودعات

كشفَ أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 عن تفاصيل توزيعات الوقود المقررة لليوم، إذ ستوزع الشركة كميات من وقود البنزين 95 على عدة مستودعات، تشمل:

– مستودع طرابلس النفطي: 6.5 مليون لتر

– مستودع الزاوية النفطي: 3 مليون لتر

– مستودع مصراتة النفطي: 4.33 مليون لتر

– مستودع رأس المنقار بنغازي: 8 مليون لتر

– مستودع السرير: 440 ألف لتر لمنطقة الشرق الممتدة من رأس لانوف إلى أجدابيا

وفيما يتعلق بحركة النواقل النفطية، من المتوقع وصول عدة ناقلات إلى المدن الليبية خلال الأيام القادمة:

طرابلس: ستصل الناقلة أنوار النصر بحمولة 33 مليون لتر

الزاوية: ستصل ناقلة نفطية أخرى محملة بـ 33 مليون لتر من البنزين 95

مصراتة: ترقب وصول ناقلة نفطية بحمولة 33 مليون لتر من البنزين 95

كما أكد المسلاتي على استمرار ضخ الوقود من مستودع الزاوية عبر خط الـ 16 بوصة، مما يعزز رصيد مستودع طرابلس النفطي.

وأضاف أن لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية ستواصل متابعة ورقابة المحطات لضمان جودة التوزيع.

وأشار إلى تراجع الازدحام في محطات الوقود، مع توقع انفراج الأزمة وعودة المحطات للعمل الطبيعي خلال اليومين القادمين.

وفيما سبق… أكدَ محمد ناجي، مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية، أنّ أزمة الوقود في بنغازي ستبدأ بالانحسار بعد وصول الناقلة «Ardmore Defender» إلى الرصيف النفطي.

وأوضح ناجي في تصريح خاص لـ«أخبار ليبيا 24» أن الناقلة بدأت بتفريغ حمولتها التي تبلغ 29 ألف طن من وقود البنزين.

توالي وصُول النواقل

وأشار ناجي إلى أن باقي النواقل ستصل خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد، بهدف تجنب تكرار الأزمة التي كانت خارجة عن سيطرة الشركة، موضحًا أن الكميات المتوفرة من الوقود كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الازدحام في محطات الوقود سيخف تدريجيًا مع بدء توزيع الشحنات الجديدة، بحسبِ تصريحاته.