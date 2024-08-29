المدن العربية الأقل من حيث تكلفة المعيشة للوافدين 2024

أخبار ليبيا 24

يسعى العديد من العمال والموظفين حول العالم إلى تحسين حياتهم الوظيفية عبر التنقل والعيش في بلدان تكون فيها فرص العمل أفضل من بلدانهم الأم ويتحصلون فيها على أجور عالية وفرص معيشية مستقرة نسيباً.

المدن العربية الأفضل للوافدين

وبحسب تقرير نشره موقع ميرسير العالمي، يشمل عدد 226 دولة حول العالم، داخله في تصنيف المدن الأقل من حيث تكلفة المعيشة للوافدين ومن ضمن القائمة خمسة مدن عربية.

أتت القاهرة في الترتيب 168، وتلتها الرباط في الترتيب 173، في حيل جاءت نواكشوط في المرتبة 186، أما الجزائر فكانت في المرتبة 194 وفي آخر القائمة العربية تونس 210.

ويشير التقرير إلى أثر التضخم وتقلبات أسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات الموظفين المتنقلين دوليًا، وعلى اختيارهم للمدن والدول القاصدينها.

وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، فضلاً عن الصراعات والطوارئ المحلية، أدت إلى نفقات إضافية في مجالات مثل الإسكان والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

عوامل تستقطب الوافدين

في المشهد العالمي المتطور باستمرار اليوم، فإن العوامل التي تجعل المدينة جذابة للوافدين الباحثين عن عمل تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد اعتبارات التكلفة. وفي حين لا تزال التكلفة تلعب دورًا مهمًا، فإن الشركات والموظفين يعطون الأولوية بشكل متزايد لعوامل أخرى عند تقييم جاذبية الوجهة، مثل جودة الحياة والسلامة والأمن ووجود البنية الأساسية القوية والاتصال السلس من العوامل الرئيسية التي تحدد جاذبية البلاد.

لذا، فمن المهم أن تظل المؤسسات على اطلاع دائم باتجاهات تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم في مختلف البلدان التي تعمل فيها. بالإضافة إلى أن تعمل على فهم كيفية تأثير تغييرات الأسعار على موظفيها. وفي حالة لم تفعل ذلك، فقد لا تتمكن من إدارة تأثير هذه التحديات على مواهبها العالمية بشكل فعال.

وينصح التقرير المنظمات أو المؤسسات والشركات أن تستكشف حلولاً مبتكرة لمعالجة هذه القضايا لضمان رفاهية ورضا موظفيها. وعلى سبيل المثال تقديم حزم تعويضات تنافسية، وتوفير خدمات الدعم، واستكشاف استراتيجيات بديلة لاستقطاب العاملين.