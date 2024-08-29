تعرف على «الصديق الكبير» الذي تقلد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لـ 13 عامًا

الصديق الكبير هو شخصية بارزة في القطاع المالي والمصرفي الليبي، وُلد في عام 1951، وبدأ مسيرته المهنية بالتحصيل العلمي العالي.

تحصل الكبير على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد في الولايات المتحدة، مما ساهم في تشكيل خلفيته الأكاديمية المتخصصة في الإدارة والاقتصاد.

بدأ الكبير حياته المهنية في القطاع المصرفي منذ أوائل التسعينيات، وذلك عبر توليهِ منصب رئيس مصرف الأمة خلال الفترة من 1990 إلى 2000، وشكّلتْ هذه الفترة بداية لتجربة ثرية بالنسبة للكبير.

بعد ذلك، انتقل للعمل في الخارج، حيث شغل منصب المدير العام لبنك ABC في بريطانيا في عام 2009ـ وتعدّ هذه الخبرة الدولية مهمة في تعميق فهمه للأسواق المالية العالمية وأدواتها، مما أكسبه سمعة مرموقة في الأوساط المالية.

في عام 2008، تم تعيينه نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرف ليبيا المركزي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011.

في عام 2011، تم تعيين الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى أغسطس 2024 عندما اندلعتْ أزمة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي.

وخلال فترة ولايته، قاد الكبير المصرف خلال فترة صعبة من تاريخ ليبيا، إذ واجه تحديات كبيرة مثل الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد ليبيا.