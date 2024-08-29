الشلل المصرفي في ليبيا يهدد بقطعها عن النظام المالي العالمي

توقف الخدمات المصرفية في ليبيا يزيد من الأزمة الاقتصادية

المصرف الليبي الخارجي يحذر من تداعيات خطيرة على النظام المصرفي

الأمم المتحدة تدعو لاجتماع طارئ لحل الأزمة المالية الليبية

الحكومة الليبية تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج النفط

في مشهد اقتصادي متوتر يعيشه الشارع الليبي، تواصل الأزمة المصرفية في ليبيا استنزافها للثقة العامة بالنظام المالي والاقتصادي. أزمةٌ بدأت شرارتها من داخل مصرف ليبيا المركزي وانتشرت كالنار في الهشيم، لتطال مختلف جوانب القطاع المالي والاقتصادي، وصولاً إلى أروقة السياسة المعقدة في طرابلس وبنغازي. ففي ظل الانقسامات السياسية المستمرة، وجد المواطن الليبي نفسه عاجزًا أمام أزمة جديدة تضرب البلاد، وتجعل من المستقبل أكثر غموضًا وتحديًا.

الشلل المصرفي يُعمق الانقسام السياسي

منذ بداية الأزمة، تتزايد أعداد المصارف التجارية التي أوقفت خدماتها المرتبطة بالمصرف المركزي، بما في ذلك خدمات المقاصة ومنظومة النقد الأجنبي وشراء العملة الأجنبية، وحتى قبول الصكوك وتنفيذ الحوالات. وقد تزامن ذلك مع توقف منظومات المصرف الإلكترونية بشكل تام، وفق ما أعلنه مسؤولان في المصرف المركزي في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”. وأشار المسؤولان إلى أن توقف هذه المنظومات يأتي في ظل امتناع الموظفين في الإدارة المعنية عن العمل ودخولهم في إجازة حتى يتم حل الخلاف القانوني بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف ومجلس إدارة آخر.

هذه التطورات دفعت بالمصرف الليبي الخارجي إلى إصدار بيان تحذيري بشأن تداعيات الأزمة المصرفية، مشيرًا إلى مخاوف جادة من بنوك مراسلة ومؤسسات مالية خارجية حول فقدان الثقة في القطاع المصرفي الليبي. وتعد هذه التصريحات تعبيرًا عن القلق من احتمال تعرض النظام المصرفي الليبي للعزل عن الأسواق العالمية، وهو أمر من شأنه أن يعمق من معاناة الاقتصاد الليبي الذي يئن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.

الأزمة المصرفية في ليبيا تتفاقم مع توقف الخدمات وتحذيرات من عزل البلاد عن النظام المالي العالمي. دعوات دولية للحل ووقف إنتاج النفط.

تحذيرات من العواقب الاقتصادية الوخيمة

في السياق ذاته، يُعد المصرف الليبي الخارجي بوابة رئيسية للقطاع المصرفي الليبي، حيث يدير إيرادات النفط التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا. ولكن، ومع استمرار الأزمة، تبرز مخاوف من تصنيف سلبي أو إجراءات عقابية من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل النظام المصرفي الليبي بشكل كامل عن النظام المالي العالمي. وبهذا الصدد، حذر البيان من أن مثل هذه الإجراءات قد تعرّض أموال الدولة الليبية لمخاطر قانونية جسيمة، مثل الحجوزات والتجميد، نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي.

وتعليقًا على هذه التطورات، أوضح المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن المصرف المركزي هو الجهة المعنية بتنفيذ السياسات النقدية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان السيولة النقدية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي. وأكد أن التدخل في عمل المصرف أو إضعاف استقلاليته قد يؤدي إلى قرارات مالية غير مدروسة تؤثر سلبًا في استقرار الاقتصاد. وأضاف الشيباني بأن الثقة بالمؤسسات المالية، وخاصة المصرف المركزي، هي الأساس لاستقرار النظام المالي. وأن أي تدخل سياسي غير مبرر قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام المالي بأكمله، مما يزيد من سحب الودائع والاعتماد على السوق السوداء.

الدعوات الدولية للحل والتصعيد النفطي

في هذا المناخ من التوتر والتعقيد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد “اجتماع طارئ” بحضور الأطراف المعنية بالأزمة، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة. هذا الإعلان يأتي في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة والبحث عن مخرج للأزمة التي تعصف بالقطاع المصرفي الليبي.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، عن “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر. واعتبرت هذه الخطوة احتجاجًا على قيام المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية بتكليف مجلس إدارة جديد لتولي مهام المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه الصدّيق الكبير.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي علي الصرماني إن التغييرات الفجائية أو التدخلات السياسية قد تقوّض دور المصرف المركزي في تنظيم السياسات النقدية وإدارة الموارد المالية للدولة، مما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. من جهة أخرى، يرى المحلل الاقتصادي علي الزليطني أن البلاد بحاجة إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية المتوقفة منذ عام 2014، مع ضرورة إحداث تغييرات في قيادات المصرف المركزي.

نهاية مفتوحة: نحو أفقٍ مجهول

إن الأزمة المصرفية الحالية في ليبيا ليست سوى فصل جديد في سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. ومع استمرار الانقسامات السياسية والتوترات الداخلية، يبدو أن الأفق ما زال مجهولًا أمام مستقبل القطاع المالي والاقتصادي في ليبيا. يبقى الأمل معقودًا على جهود المصالحة والتوافق التي تقودها الأمم المتحدة، وعلى قدرة الليبيين أنفسهم على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لبلادهم.