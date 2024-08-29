الأفريكوم تشدد على أهمية توحيد الجهود العسكرية في ليبيا

دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، الفريق أول مايكل لانجلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، إلى تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمعهما في ديوان مجلس الوزراء، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية جريمي برنت وعدد من القيادات العسكرية.

وخلال الاجتماع، قدم لانجلي تقييمًا لمخاوف الولايات المتحدة بشأن تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتهديدات عدم الاستقرار في دول الساحل الإقليمي، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود العسكرية والأمنية في ليبيا لمواجهة هذه التهديدات.

ورحب الدبيبة بتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الأمن العسكري، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين الدولتين.

كما ناقش الطرفان البرامج التدريبية المقترحة من الأفريكوم لرفع كفاءة الجيش الليبي، مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب.

وقبل أن يلتقي قائد الأفريكوم الدبيية منيه الولاية، حطت به الطائرة في شرقي البلاد للقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، إذ بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع وفدٍ أمريكي رفيع المستوى برئاسة قائد القيادة العسكرية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق أول مايكل لانجلي، وجيرمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، آلياتِ تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

بدورهِ رحب المشير حفتر بالوفد الأمريكي مشيدًا بالتطور المستمر للعلاقات الودية بين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والولايات المتحدة.

وأكد المشير حفتر على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها.

من جانبه، أشاد الفريق أول مايكل لانجلي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مراقبة وضبط الحدود مع دول الجوار.