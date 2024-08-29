ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار بشكل بسيط عند مستوى 7.11 دينار، في ختام التعاملات المسائية بالسوق الموازية، بعد أن كان سعره في الجلسة السابقة 7.10 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية استقراره على ارتفاع عند 7.785 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره على ارتفاع عند 9.13 دينار بحسب متداولين في السوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، ووصل الدينار التونسي إلى 2.15 دينار.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 استقراره عند 420 دينار.

أزمة مصرف ليبيا المركزي

وأصدر الصديق الكبير، يوم الأربعاء، قراراً بتمديد سحب فئة ال 50 دينار للإصدارين الأول والثاني المسحوبة من تداول العملاء بالمصارف حتى 30 سبتمبر القادم 2024م.

وقرر المصرف المركزي تمديد مهلة قبول الأوراق النقدية من المصارف التجارية حتى 15 أكتوبر القادم 2024م، حسب بيان رسمي نشره موقع مصرف ليبيا المركزي.

ولا تزال أزمة مصرف ليبيا المركزي قائمة، إذ باشر مجلس الإدارة الجديد المكلف من المجلس الرئاسي عمله من داخل مقر المركزي في طرابلس، بعد اقتحامه بالقوة خلال الأيام الماضية، ليزيد الخلاف حول المقدرات المالية بالدولة، وفي ظل أوضاع أمنية متوترة جدا داخل طرابلس، أربكت الحياة العادية للمواطنين.

وأوضح المركزي في بيان أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.