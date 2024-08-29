ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل مخاوف من نقص الإمدادات الليبية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف خلال جلسة اليوم الخميس، في ظل مخاوف نقص الإمداد من الحقول النفطية الليبية التي لا تزال مقفلة، وعلى الرغم من هذا لم يكن انخفاض المخزونات الأمريكية كما المتوقع مما قوض توقعات الطلب.

أسعار النفط العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.11 في المائة لتسجل 78.74 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 74.67 دولار. وهبط الخامان بما يزيد على واحد في المائة، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، المحللة في سوق «فيليب نوفا»، أن المشاكل التي تواجهها ليبيا وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة ستبقي أسواق النفط متوترة ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.

ولا تزال الحكومة الليبية فارضة لقرارها بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، إلى حين أن تستقر الأوضاع بمصرف ليبيا المركزي ويعود الصديق الكبير كمحافظاً من جديد، ومن جانبه في لقائه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية بضرورة محاسبة المسؤولين عن إقفال الحقول النفطية داخل البلاد، مشدداً على الدور المهم للبعثة الأممية في هذا الملف.