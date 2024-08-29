أزمة الوقود تضرب ليبيا مجددًا مع تفاقم نقص الإمدادات

استقرار أسعار النفط بعد تذبذب مع انخفاض إنتاج ليبيا.

توقعات بضعف الطلب من الصين تؤثر على السوق.

أزمة الوقود تعود إلى طرابلس مع نقص حاد في الإمدادات.

توقف إنتاج النفط الليبي نتيجة صراعات سياسية.

في خضم التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، عادت أزمة الوقود لتطل برأسها في ليبيا، البلد الغني بالنفط والذي يعاني في الوقت نفسه من نقص حاد في الإمدادات. يومًا بعد يوم، يقف المواطنون في طوابير طويلة تمتد لكيلومترات أمام محطات الوقود المغلقة، على أمل الحصول على بضع لترات من البنزين لتسيير حياتهم اليومية. وعلى الرغم من تطمينات شركة البريقة لتسويق النفط بتوافر كميات كافية من الوقود، إلا أن الواقع على الأرض يعكس صورة مغايرة تمامًا.

ليبيا: أزمة الوقود تعود للطوابير الطويلة رغم التطمينات

في منطقة حي الأندلس بطرابلس، كان المواطنون ينتظرون منذ الصباح الباكر وصول شحنة البنزين التي وُعدوا بها. الشمس تغيب والأمل يتلاشى، لكن البنزين لم يصل بعد. وسط هذه الأجواء، يقف أحد المواطنين قائلاً: “لقد اعتدنا على هذه الطوابير، لكن الوضع أصبح لا يُحتمل. إلى متى ستستمر الأزمة في ليبيا الغنية بالنفط؟”. تتكرر هذه الأسئلة المحملة بالاستياء والغضب في أرجاء العاصمة الليبية، وكأنها محاولة بائسة للحصول على إجابة تائهة في دوامة الأزمات المستمرة.

تراجع إنتاج النفط في ليبيا بأكثر من النصف يهدد السوق العالمي

لم تكن أزمة الوقود سوى جزء من مشهد أوسع من المعاناة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا. فمن ناحية أخرى، انخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من النصف، وهو ما يهدد بسحب ما يقرب من مليون برميل يوميًا من السوق العالمية. ويرجع هذا الانخفاض الكبير إلى النزاعات السياسية المتفاقمة بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعوائد النفط. إن ليبيا، التي كانت تنتج نحو 450 ألف برميل يوميًا قبل هذا النزاع، تجد نفسها اليوم أمام تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية.

الصين وليبيا: مخاوف تؤثر على استقرار أسعار النفط العالمية

تأتي هذه التحديات في وقت حرج للاقتصاد العالمي، حيث يلقي الضعف المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بظلاله على توقعات الطلب في أكبر اقتصاد في آسيا. بحسب مسح أجرته وكالة بلومبرغ، فإن الصين قد تفشل في تحقيق هدف نموها الاقتصادي لهذا العام، ما يعني مزيدًا من الضغط على الأسواق العالمية. يقول تاماس فارجا، المحلل في شركة “بي في إم” للوساطة المالية: “لا تزال المخاوف بشأن الطلب الصيني قائمة، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار النفط”.

إن انخفاض الإنتاج النفطي في ليبيا إلى النصف يأتي في وقت تصاعدت فيه التوترات في الشرق الأوسط، وانخفضت المخزونات الأمريكية، ما يجعل السوق العالمية أكثر هشاشة في مواجهة أي اضطراب إضافي. وعلى الرغم من أن بعض المحللين يشيرون إلى أن أسعار النفط قد لا ترتفع بش

كل كبير بسبب هذه العوامل، إلا أن الوضع يبقى غير مستقر. فرناندو فيريرا، مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة، يوضح: “لست متأكداً من أن ذلك يكفي للتغلب على المعنويات المنخفضة التي لا تزال تكتسح السوق تماماً”.

المواطنون يعانون في طرابلس وسط نقص حاد في البنزين

لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه الليبيون اليوم يتجاوز بكثير مسألة الأسعار والتقلبات في السوق العالمية. فالأزمة في ليبيا تتركز حول الفوضى الداخلية، حيث يواجه المواطنون صعوبات في الحصول على الأساسيات، مثل الوقود والنقود في المصارف والغاز للاستخدام اليومي. يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، في معرض تعليقه على الوضع الراهن: “أزمة الوقود في ليبيا لا أعتقد أن لها مثيل في كل دول العالم. محطات الوقود لا يوجد بها وقود، وهي في هذا مثل المصارف التي لا يوجد بها نقود. أوضاع لا تحدث إلا في ليبيا بلد النفط”.

في ظل هذه الأوضاع المتردية، يبقى المواطن الليبي حائرًا ومتسائلًا عن المستقبل. هل ستكون هناك نهاية قريبة لهذه الأزمات المتلاحقة؟ وكيف يمكن للسلطات الليبية أن تستعيد السيطرة على الأمور في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد؟ الأجوبة تبقى بعيدة المنال، لكن الأمل يظل حاضراً في نفوس الليبيين الذين يتطلعون إلى غد أفضل.

تستمر الأزمة في التأثير على جميع جوانب الحياة في ليبيا، من الوقود إلى الاستقرار الاقتصادي، وسط دعوات مستمرة للإصلاح والتغيير. المواطنون ينتظرون، الطوابير تزداد طولاً، والأزمات تبدو بلا نهاية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل الشعب الليبي يعاني من هذه الأوضاع المؤسفة في بلد يعتبر من أغنى دول العالم بموارده الطبيعية؟