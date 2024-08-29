أزمة إنسانية تتفاقم.. تدفق 97,000 لاجئ سوداني إلى ليبيا

“الكفرة تتحمل الضغوط: 350 لاجئًا جديدًا يوميًا إلى ليبيا وسط تحديات البنية التحتية”

“ظروف معيشية قاسية للاجئين في ليبيا: نقص الماء والمأوى والصرف الصحي”

“الأطفال والنساء في خطر: المفوضية تحذر من تزايد العنف وسوء التغذية”

“الاستجابة الدولية مطلوبة: المفوضية تدعو لدعم اللاجئين السودانيين في المنطقة”

المأساة المستمرة.. تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا في ظل أزمة إنسانية متفاقمة

في ظل أجواء من الفوضى والعنف التي تتزايد يوماً بعد يوم، شهدت الحدود الليبية السودانية تدفقاً غير مسبوق للاجئين السودانيين، هرباً من أتون حرب لا ترحم. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً عن وصول عدد اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب إلى الأراضي الليبية إلى 97 ألف شخص، في رحلة محفوفة بالمخاطر، تعكس مدى المأساة التي يعيشها الشعب السوداني.

مدينة الكفرة: نقطة عبور تحمل عبء اللاجئين

تعد مدينة الكفرة، المحاذية للحدود مع السودان، نقطة عبور رئيسية لهؤلاء اللاجئين. إلا أن هذه المدينة التي تعاني أساساً من هشاشة بنيتها التحتية، باتت تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التدفق اليومي للاجئين، حيث يصل إليها نحو 350 شخصاً من السودان كل يوم. ومع استمرار تدفق الأعداد، تتفاقم معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. تشير تقارير المفوضية إلى أن السيول التي اجتاحت المدينة مؤخراً لم تؤد فقط إلى زيادة معاناة اللاجئين، بل أثرت بشدة على البنية التحتية الضعيفة في المدينة، ما جعل من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية للقادمين الجدد.

الظروف المعيشية القاسية تهدد حياة اللاجئين

اللاجئون الذين وصلوا إلى ليبيا، والذين يقطنون حالياً في خيام عشوائية في مزارع بمحيط الكفرة، يواجهون ظروفاً معيشية قاسية. نقص المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر المرافق الصحية المناسبة، وانعدام المأوى الآمن، كلها عوامل تساهم في زيادة معاناة اللاجئين. ومع حلول فصل الصيف، يصبح الوضع أكثر سوءاً، حيث تتعرض الخيام لدرجات حرارة مرتفعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، وخاصة بين الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية.

الأطفال والنساء في مواجهة المخاطر المتزايدة

وتحذر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أن النساء والأطفال هم الأكثر تعرضاً للخطر في هذه الأزمة الإنسانية. في ظل الظروف المعيشية الصعبة، تتزايد مخاطر العنف والاستغلال، خاصة في المجتمعات المؤقتة التي تفتقر إلى الحماية الأساسية. وتبرز هنا مأساة الأطفال الذين يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية والحرمان من التعليم، وهي قضايا تعكس مدى القسوة واللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء اللاجئون.

استجابة دولية محدودة وإغاثة طارئة

في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، تبذل المفوضية السامية وشركاؤها جهوداً حثيثة لتقديم المساعدة الإغاثية الطارئة في شرق ليبيا. بفضل تعاون السلطات الليبية، تمكنت المفوضية من الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الضرورية لأكثر من 8,000 لاجئ. تم توزيع البطانيات، والفرشات، والأغطية البلاستيكية، وحزم العناية الشخصية، كما تم تزويد مستشفى الكفرة العام بالإمدادات الطبية الضرورية.

نداء للمجتمع الدولي: دعم عاجل مطلوب

وسط هذه الأزمة المتفاقمة، أطلقت عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي. تقول المضاعين: “النساء والأطفال هم من يدفع الثمن الأغلى في هذه الأزمة. نناشد المجتمع الدولي للوقوف بجانب اللاجئين السودانيين الذين تستضيفهم دول المنطقة بسخاء، ولدعم الاستجابة لاحتياجاتهم”.

المفوضية السامية: ارتفاع اللاجئين السودانيين الفارين إلى ليبيا إلى 97,000، وسط ظروف قاسية ونقص الدعم الإنساني، ودعوات لدعم دولي عاجل.

الحاجة إلى تمويل دولي عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية

بموجب خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من السودان لعام 2024، تسعى المفوضية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم المساعدة لـ 195,000 لاجئ سوداني، إضافة إلى المجتمعات الليبية المضيفة. ولكن، تظل الحاجة ماسة لتوفير 48 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والمأوى المؤقت.

المأساة الإنسانية السودانية: بين المأمول والواقع

تظل أزمة اللاجئين السودانيين واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي يواجهها العالم اليوم. في حين أن الجهود الدولية لتقديم المساعدة مستمرة، إلا أن الحاجة إلى دعم أكبر وأكثر استدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وفي ظل عدم وجود حل سياسي في الأفق للأزمة السودانية، تظل حياة الآلاف من اللاجئين عرضة للخطر، في انتظار دعم المجتمع الدولي.

خاتمة: أمل في خضم المعاناة

رغم الظروف الصعبة، تظل هناك شعلة من الأمل في خضم المعاناة. فالجهود الدولية والمحلية تتضافر لتخفيف معاناة اللاجئين، ولتوفير الدعم الضروري لهم. ومع ذلك، يبقى على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الفارين من أهوال الحرب، لضمان حصولهم على حياة كريمة ومستقبل أفضل.