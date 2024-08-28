حالات تسمم خطيرة من بعض المطاعم في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد الزيات مدير مكتب الأعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إصابة 28 حالة تسمم نتيجة تناولهم وجبات سريعة بمطاعم في العاصمة طرابلس.

وقال الزيات في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن المطاعم التي تناولوا منها المصابين تقع بمناطق عين سوق الجمعة وعين زارة والسدرة، لافتاً وجود طفلين إصابتهما بالتسمم خطيرة.

تقديم الرعاية الصحية للمصابين

وأوضح الزيات، أن المصابين تم إسعافهم إلى عدة مستشفيات بطرابلس، حيث نقلت 9 حالات لمستشفى شارع الزاوية، و9 لمستشفى الخضراء، و 8 لمركز طرابلس الطبي، وطفلتين أسعفوا لمصحة الريان وحالتهما خطيرة، وتتلقى كافة الحالات الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأشار الزيات إلى أن، تم إغلاق سبعة مطاعم وإحالتهم على النيابة العامة، داعياً أصحاب المطاعم بالحفاظ على النظافة ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وعدم استخدامهم للمايونيز ووجبات الدجاج التي تعتبر الأكثر عرضة للتلوث والتسمم السريع خلال فصل الصيف، وترك الوجبات لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، حفاظاً على حياة المواطنين.

تسمم غذائي للنازحين السودانيين

وعلى جانب آخر، أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح بمدينة الكفرة عن استقبال 12 حالة تسمم غذائي من النازحين السودانيين ويقدم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

استقبل مستشفى الشهيد عطية الكاسح 12 نازحًا من الجالية السودانية، بينهم 7 أطفال والبقية رجال ونساء، تعرضوا لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة في احدى المزارع .

وقد قام مركز طب الطوارئ والدعم بنقل المصابين إلى المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الصحية المطلوبة .