وصول ناقلة نفطية محملة بـ29 ألف طن من الوقود إلى بنغازي

أكدَ محمد ناجي، مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية، أنّ أزمة الوقود في بنغازي ستبدأ بالانحسار بعد وصول الناقلة «Ardmore Defender» إلى الرصيف النفطي.

وأوضح ناجي في تصريح خاص لـ«أخبار ليبيا 24» أن الناقلة بدأت بتفريغ حمولتها التي تبلغ 29 ألف طن من وقود البنزين.

توالي وصُول النواقل

وأشار ناجي إلى أن باقي النواقل ستصل خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد، بهدف تجنب تكرار الأزمة التي كانت خارجة عن سيطرة الشركة، موضحًا أن الكميات المتوفرة من الوقود كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الازدحام في محطات الوقود سيخف تدريجيًا مع بدء توزيع الشحنات الجديدة، بحسبِ تصريحاته.

وفيما سبق… وجَه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، شركة البريقة لتسويق وتوزيع النفط والغاز، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة والعمل على مدار 24 ساعة.

وتأتي تعليمات الدبيبة في وقتٍ تواجه فيه البلاد أزمة في توفير الوقود بشقيه البنزين والنافتا، وتكرر مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات تعبئة الوقود في مختلف المدن والمناطق.

من جانبها، أوضحتْ شركة البريقة لتسويق النفط أن أزمة نقص الوقود تعود إلى تأخر دخول ناقلات وقود البنزين إلى المواني الليبية.

وأكدت الشركة أن هذه المسألة حتمت عليها الاعتماد على مخزون البنزين الموجود في مستودعاتها، وتخفيض كميات التوزيع اليومي.

وفي الأثناء… كشفتْ مؤسسة النفط عن تحويلها 11 مليارًا إلى حساباتِ مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024.