مديرية أمن منفذ رأس اجدير تُعلن استئناف حركة العبور بعد توقفٍ مؤقت

أعلنتْ مديرية أمن منفذ رأس جدير البري، عن استئناف حركة السفر عبر المنفذ، وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

وأكدتْ مديرية أمن منفذ رأس جدير البري في منشورٍ عبر منصتها الرسمية أن الحالة الأمنية مستقرة وأن حركة المرور تسير بشكل طبيعي في اتجاهي الدخول والخروج من ليبيا، مشيرةً إلى أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن المسافرين يمكنهم التنقل عبر المنفذ بكل أريحية.

توقف مؤقت لأسباب خارجية

وكانت مديرية أمن المنفذ قد أعلنت مساء الإثنين عن توقف مؤقت لحركة العبور في اتجاه الخروج من ليبيا، بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

ومع ذلك، تم استئناف الحركة بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، مما يسمح للمسافرين بالعبور بأمان.

وبشكلٍ عام… يشهدُ منفذ «رأس اجدير» الحدودي نشاطًا تجاريًا مكثفًا بين ليبيا وتونس، إذ يعد بوابة تجارية حيوية تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفقًا للمرصد التونسي لحقوق الإنسان، تقدر القيمة المالية التي تدخل تونس سنويًا عبر هذا المنفذ بـ 29 مليون دولار، مما يعكس حجم الأهمية التجارية لهذه البوابة.

تبلغ قيمة التبادل التجاري السنوي بين ليبيا وتونس حوالي 1 مليار دولار، مما يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين البلدين، إذ يشهد المنفذ يوميًا حركة مرور نشطة تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى مرور 4 إلى 5 آلاف سيارة يوميًا، فبحسبِ التقارير الدولية، تعكس هذه الأرقام الضخمة الحيوية الاقتصادية والتجارية لهذا المعبر وأهمية دوره في تسهيل حركة الأفراد والبضائع.