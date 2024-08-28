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على وقع انخفاض المخزونات الأمريكية.. أسعار النفط ترتفع

أسعرا النفط تنتعش

28 أغسطس، 2024 10:11 ص
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وكالة أخبار ليبيا 24

 

 

 

حققتْ أسعار النفط في الأسواق الآسيوية انتعاشًا ملحوظًا اليوم، بعد تراجعها بنسبة تجاوزت 2% في الجلسة السابقة؛ مدفوعةً بتقارير تُشير إلى انخفاض المخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول سعر خام برنت عند مستوى 80 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط فوق 75 دولارًا.

بدورهِ… أشار معهد البترول الأمريكي إلى انخفاض المخزونات على مستوى البلاد بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبشكلٍ عام.. تعرضت أسعار النفط لضغوط هبوطية في الجلسات الأخيرة، لاسيما مع إعلان حالة القوة القاهرة و تراجع إمدادات النفط من ليبيا، التي ساهمت في دعم الأسعار وتعزيز المكاسب الأخيرة.

28 أغسطس، 2024 10:11 ص
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