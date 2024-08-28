شكشك يفتتح ملتقى الشفافية والمساءلة في مصراتة

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نظم ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام “ملتقى الشفافية والمساءلة” بمدينة مصراتة، بحضور رئيس الديوان “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي”، والذي يهدف إلى تفعيل آليات وبرامج الاتصال والتواصل بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني.

التشبيك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

حضر الملتقى عميد بلدية مصراتة المكلف “عمر النعاس” ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد عبد الملك الفقيه” ومديري الإدارات والمكاتب والفروع بالديوان.

وبحسب بيان الديوان، يأتي الملتقى في سياق تفعيل آليات وبرامج الاتصال والتواصل بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأنتوساي”.

وألقى خالد شكشك رئيس الديوان كلمة أوضح فيها أن التوصيات الرئيسية الصادرة عن منظمة الأنتوساي تكمن في تحديد أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينهم من التواصل مع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بشكل فعّال.

وأضاف أن الديوان أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، وبدأ فعليا وفق برنامج محدد في التواصل الوثيق مع أصحاب المصلحة، بما يؤدي إلى فهم صائب لدور الديوان ومسؤولياته كمؤسسة مهنية مستقلة، موضحا أن الأولوية في التواصل والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وألقت اللجنة التحضيرية للملتقى كلمة بيّن فيها ممثل منظمة ممكن “مالك الكبيّر” أن الشراكة بين الديوان ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، والكشف عن أوجه القصور وتصحيحها، بما يؤدي إلى انعكاس ذلك على تحسين الخدمات العامة.

وضمن فعاليات الملتقى جلسة حوارية حول دور الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية، برئاسة وكيل الديوان “علاء المسلاتي”، وتيسير مستشار الرئيس “مجدي الشبعاني”، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي “إبراهيم بوزريبة” ورئيس اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية “عواطف الطشاني”، ورئيس المؤسسة الليبية لتقنية المعلومات “أمين صالح”.

ويتضمن الملتقى عددا من الورقات البحثية التي يقدمها موظفون من الديوان وممثلون من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب جلسات نقاش تفاعلية حول الشراكة بين الديوان والمجتمع المدني ودوره في دعم الرقابة والمساءلة وآليات تطويرها.