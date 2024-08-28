تكالة يرفض جلسة انتخاب مكتب رئاسة مجّلس الدولة ويصفُها بـ«الانتهاك الصارخ»

أعربَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، المنتهية ولايته، عن رفضه القاطع للجلسة المقررة اليوم الأربعاء لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للنظام الداخلي للمجلس، وتجاوز خطير للصلاحيات المنصوص عليها.

وأكدّ تكالة في بيانٍ بالخصوص على أنّ أي مخرجات أو قرارات تصدر عن هذه الجلسة لن تكون ذات صفة شرعية، مشيرًا إلى أن المجلس لن يعترف بها، مشيرًا إلى أن التحركات الفردية التي تقود إلى هذه الجلسة من شأنها أن تضعف وحدة المجلس وتعرضه للانقسام، ما يهدد المصلحة العليا للوطن. ودعا الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للحفاظ على أهداف المجلس.

كما قدمَ تكالة عدة مبادرات تهدف إلى رأب الصدع ولم الشمل، إلا أن بعض الأطراف التي وصفها بـ«أصحاب المصالح الضيقة» تواصل السعي نحو الفرقة والانقسام، على حد تعبيره.

وأكد تكالة على أنّ المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه التحركات غير المشروعة، حفاظًا على هيبة المجلس.

وفي سياقٍ منفصل… أدان محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة السابق، قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.

وقال تكالة في بيانٍ عن السلطة التنفيذية تعود للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، أما صفة القائد الأعلى للجيش فهي لصالح الرئاسي بحسبِ ما نص عليه اتفاق جنيف، بحسبِ البيان.

واعتبر تكالة في بيانهِ أن أي تغييرات في كينونة المشهد السياسي في ليبيا يجب أن يتم وفقَ آلية مناسبة تتوافق عليها جميع الأطراف الليبية.