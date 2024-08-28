تعرف على أعراض جدري القردة

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انتشر مرض جدري القردة في العالم بشكل يدعو للقلق، وحذرت من الإصابة منه منظمة الصحة العالمية، وهو أحد أنواع مرض الجدري إلا أنه أقل فتكاً ولا يؤدي للوفاة بشكل كبير.

لمحة تاريخية عن المرض

انتشر جدري القرود بشكل كبير في القارة الأفريقية، وتم اكتشاف مرض جدري القرود لأول مرة في عام 1958 نتيجة حدوث تفشي لمرض يشبه الجدري بين مجموعة من القرود المخصصة لإجراء الأبحاث العلمية، ونتيجة لذلك أطلق على هذا المرض جدري القرود، بينما تم تشخيص أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو وقد كانت لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

أنواع جدري القرود

يوجد نوعان لهذا المرض، وهما فيروس جدري القرود الوسط أفريقي (حوض الكونغو)، ويتميز هذا النوع بتسببه بأعراض أكثر شدة من النوع الآخر، وتسببه بنسب أعلى من الوفيات، كما أنه أسهل انتقالاً.

فيروس جدري القرود الغرب أفريقي، وهو ما ينتشر الإصابة فيه حالياً، والذي يسبب أعراض أقل شدة من النوع الآخر، كما أن عملية انتقاله من شخص لآخر عن طريق التلامس محدودة.

على الرغم من تشابه أعراض مرض جدري القرود مع الأعراض الناتجة عن مرض الجدري، إلا أنها تكون أخف، مع اختلاف وحيد يتضمن تورم العقد اللمفية نتيجة الإصابة بجدري القرود

تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 6- 13 يوم، إلا أنها يمكن أيضاً أن تكون الفترة أطول و تتراوح بين 5- 21 يوم قبل بدء ظهور الأعراض.

أكثر الأعراض يمكن ملاحظتها عند المريض المصاب بجدري القرود:

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

ألام الظهر.

تورم العقد اللمفاوية.

القشعريرة.

التعب والإرهاق.

التعرق.

السعال وألم الحلق.

انسداد الأنف.

الغثيان.