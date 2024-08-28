الكبير يدعو لتجميد العمليات المصرفية لحماية الحسابات العامة والخاصة

دعا مصرف ليبيا المركزي إلى تجميد العمل بكافة المنظومات المصرفية، وإيقاف إيداع حوافظ المرتبات والسحب النقدي أو التحويلات بين المصارف.

وأوضح المصرف في بيانٍ صدر في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها، أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تنفيذ أي حوالات مشبوهة قد تضر بأمن المال العام، داعيًا جميع المؤسسات المصرفية إلى الالتزام بعدم الاستجابة لأي مراسلات أو طلبات تصدر عن الإدارة غير الشرعية التي تسيطر حالياً على المقر الرئيسي للمصرف.

كما أكد مصرف ليبيا المركزي في ذات البيان على أنّ هذه التدابير تأتي في إطار حرصه على حماية أموال الدولة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجميد العمل بالمرافق المصرفية حتى استعادة السيطرة الشرعية على المقر.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.