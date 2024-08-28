السلع الأساسية العالمية الأفضل أداء لعام 2024

أخبار ليبيا 24

شهد أداء أسعار السلع الأساسية تذبذبًا خلال العام الحالي، في ظل تأثير الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط واتساع رقعة الأزمة، إذ حققت بعضها مكاسب كبيرة تقترب من 70% بينما تراجعت الأخرى بحوالي 30%، ويواصل الذهب تحقيق مستويات قياسية جديدة.

صعود سوق السلع الأساسية حول العالم

وصعد مؤشر “إس أند بي جي إس سي آي” وهو مؤشر مرجعي لقياس أداء سوق السلع الأساسية بشكل عام، بنسبة 12% في أول أربعة أشهر من هذا العام، قبل أن يقلص مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 2.18% لغاية اللحظة.

ويعد الكاكاو الأفضل أداءً هذا العام بين السلع الأساسية، مع ارتفاع عقوده الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 11722 دولارًا للطن المتري في أبريل، بسبب نقص الإمدادات مع تعرض المحاصيل في غرب ـفريقيا لأضرار بسبب الأمراض وسلسلة من الظواهر الجوية المتطرفة.

وفي المرتبة الثانية يأتي البيض إذ ارتفع السعر لكل 10 بيضات بأكثر من 62% منذ بداية العام، ويرجع السبب إلى تجدد ظهور إنفلونزا الطيور في مرافق الدواجن بالولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، ويأتي في المرتبة الثالثة أسعار عصير البرتقال التي ارتفعت عقودها الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو مع دخول فصل الصيف.

المطاط هو الآخر ارتفعت أسعار عقوده الآجلة بنسبة تقدر 29.96%، في حين تأتي القوة في المرتبة الخامسة على القائمة إذ تقدر نسبتها 25.0%.

وتعد أسعار الذهب مرتفعة خلال العام الحالي بحوالي 19.68% مع صعودها لأعلى مستوياتها على الإطلاق في ظل ترقب خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، أما الفضة فإت أدائها ارتفع لهذا العام بنسبة تقدر 19.08%، في حين ارتفعت أسعار النفط 7.43%.

وفي المرتبة ما قبل الأخيرة في القائمة يأتي الحليب بنسبة 6.80%، أما النحاس جاء في آخر القائمة إذ ارتفعت العقود الآجلة لهذا المعدن بنسبة 3.85%

بينما يعد خام الحديد الأسوأ أداءً بين السلع الأساسية مع استمرار أزمة قطاع العقارات في الصين وبالتالي تراجع الطلب على خام الحديد المكون الرئيسي للصلب.

كما تراجعت أسعار الحبوب بشكل عام بما يشمل القمح والذرة وفول الصويا خلال العام الحالي.