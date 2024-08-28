الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

شهدتْ أسعار العملات في السوق الموازية تذبذبًا بين ارتفاعٍ وانخفاض، إذ تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من مستوى 7.17 دينار إلى 7.10 دينار.

بدورهِ ارتفع اليورو بشكلٍ طفيف إذ بلغ 7.75 دينار، مقارنةً بالسعر السابق الذي كان أقل من ذلك بقليل، أما سعر الجنيه الإسترليني «الباوند» فقد سجل 8.75 دينار، بدون تغيير ملحوظ عن السعر السابق.

واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، ووصل إلى 2.15 دينار، دون في السعر.

بدورهِ أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.