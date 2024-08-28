الدبيبة يبحث مع خوري تداعيات إقفال الحقول النفطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين

أخبار ليبيا 24

التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، وأكد خلال لقائه على ضرورة محاسبة المتسببين في إقفال الحقول النفطية الليبية واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

البعثة الأممية تعمل على تهدئة الوضع المحتقن

وتباحث الطرفان عدد من الملفات السياسة، لاسيما في ظل التوترات الأمنية عقب قرار المجلس الرئاسي بتنحية الصدق الكبير من منصبه، والدخول عنوة إلى المصرف المركزي والسيطرة على المبنى من قبل قوات تابعة للرئاسي ولحكومة الدبيبة.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية، لتحقيق التوافق وتجاوز الأزمات الحالية، مشددا على حاجة دعم المجتمع الدولي في هذا السياق، بحسب بيان الحكومة.

ويأتي اللقاء بعد اجتماع خوري مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر لمناقشة أزمة المصرف المركزي، وإعلان البعثة الأممية عزمها دعوة الأطراف الليبية المعنية بأزمة المصرف المركزي إلى الحوار من أجل تجاوز الأزمة.

وفي تصريحات سابقة متعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، قال محمد المنفي إن “قرار تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي نافذ”، داعيًا “مجلس النواب إلى عقد جلسة قانونية صحيحة، ويتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها”، لتعيين محافظ للمصرف.

ومن جانبه أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب “سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية”.

في حين يرى متابعون للوضع السياسي الراهن أن إغلاق النفط لمدة سنة كاملة لن يؤثر على البابين الأول والثاني وباب الدعم للاحتياجات الفعلية للوقود، وإنما سيؤثر بشكل كبير على مشاريع التنمية الإعمار.